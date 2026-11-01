Samsung tận dụng sự cố iPhone Duo để quảng bá điện thoại gập Galaxy Z Fold 8

Quảng cáo đăng tải trên tài khoản của Samsung Canada. Nguồn: 9to5google

Samsung đưa sự cố iPhone Duo vào chiến dịch quảng cáo

Ngày 30/10, Samsung đăng tải loạt nội dung trên các tài khoản mạng xã hội tại nhiều quốc gia, tận dụng những phản ánh về tình trạng màn hình iPhone Duo bị nứt để quảng bá Galaxy Z Fold 8.

Tại Canada, Samsung đăng hình ảnh mô phỏng một đường nứt chạy dọc khu vực nếp gấp màn hình, kèm thông điệp: “Folding is nothing new to us” (Công nghệ màn hình gập không còn xa lạ với chúng tôi) và “We know a thing or eight” (Chúng tôi đã có kinh nghiệm qua tám thế hệ). Hãng đồng thời khuyến khích người dùng chuyển sang Galaxy Z Fold 8.

Bài đăng trên Instagram của Samsung Australia.

Tại Malaysia, Samsung đăng nội dung ám chỉ hãng vẫn tiếp tục phát triển điện thoại gập trong khi người dùng đang bàn luận về độ bền của iPhone Duo. Tài khoản Samsung Australia cũng đăng thông điệp nhấn mạnh trải nghiệm sử dụng điện thoại gập mà không phải lo lắng về tình trạng hỏng màn hình.

Trong khi đó, Samsung Saudi Arabia sử dụng hình ảnh Galaxy Z Fold 8 với một đường nứt tương tự sự cố được phản ánh trên iPhone Duo, trước khi tiết lộ đó chỉ là hình nền hiển thị trên màn hình thiết bị.

Theo 9to5Google, các nội dung này nằm trong chiến dịch quảng cáo được Samsung triển khai trên nhiều thị trường. Thay vì tập trung vào thông số kỹ thuật, hãng khai thác sự cố của đối thủ để nhấn mạnh kinh nghiệm phát triển điện thoại gập và quảng bá thế hệ sản phẩm tiếp theo.

Đây không phải lần đầu Samsung sử dụng sản phẩm Apple làm chất liệu quảng cáo. Trong nhiều năm, hãng điện tử Hàn Quốc thường xuyên đưa những khác biệt về thiết kế và tính năng giữa hai thương hiệu vào các chiến dịch truyền thông, đặc biệt trong cuộc cạnh tranh trên thị trường điện thoại thông minh.

Apple ghi nhận lỗi màn hình trên một số iPhone Duo

Chiến dịch quảng cáo của Samsung xuất hiện sau khi một số người dùng iPhone Duo phản ánh màn hình bên trong xuất hiện đường nứt, vệt sáng hoặc điểm ảnh bất thường tại khu vực nếp gấp.

Một số trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy màn hình gặp vấn đề sau thời gian sử dụng ngắn. Những phản ánh này làm dấy lên lo ngại về độ bền của thiết kế màn hình gập trên sản phẩm mới của Apple.

Ngày 26/10, Apple xác nhận ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Hãng khuyến nghị khách hàng gặp vấn đề liên hệ bộ phận hỗ trợ AppleCare để được kiểm tra và thay thế thiết bị theo chính sách áp dụng.

Trong khi đó, phân tích của iFixit dựa trên hình ảnh tháo máy, bằng sáng chế và dữ liệu chụp cắt lớp cho thấy khu vực hư hỏng có liên quan đến thanh đỡ trung tâm và cáp màn hình gần bản lề. Một giả thuyết được đưa ra là bộ phận trong cơ cấu bản lề có thể tạo áp lực lên màn hình khi thiết bị gập lại. Tuy nhiên, đây chưa phải kết luận chính thức về nguyên nhân sự cố và Apple chưa công bố giải thích kỹ thuật cụ thể.

Vấn đề này cũng gợi lại những khó khăn Samsung từng gặp khi phát triển điện thoại gập. Năm 2019, hãng phải hoãn phát hành Galaxy Fold sau khi một số thiết bị thử nghiệm xuất hiện lỗi màn hình. Samsung sau đó điều chỉnh thiết kế, gia cố khu vực bản lề và bổ sung các lớp bảo vệ trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Chiến dịch quảng cáo cho thấy Samsung đang tận dụng lợi thế kinh nghiệm để tạo sức ép cạnh tranh với Apple trên thị trường điện thoại gập. Tuy nhiên, những phản ánh về lỗi màn hình iPhone Duo cũng cho thấy độ bền vẫn là thách thức đối với dòng sản phẩm này, bất kể thương hiệu đã có bao nhiêu năm phát triển công nghệ màn hình gập.