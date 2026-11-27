Công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Samsung Electronics của Hàn Quốc đang tái tổ chức bộ phận bán dẫn theo hướng đưa các đơn vị phát triển bộ nhớ về dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bộ phận kinh doanh, đồng thời củng cố hoạt động bán hàng và tiếp thị chip hệ thống, nhằm tăng tốc phát triển sản phẩm và mở rộng khách hàng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI).

Trụ sở Tập đoàn điện tử Samsung ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bộ phận Giải pháp thiết bị (DS), phụ trách hoạt động bán dẫn của Samsung, đã hoàn tất đợt điều chỉnh tổ chức và nhân sự tiếp theo, đồng thời tổ chức phổ biến những thay đổi này tới nhân viên ngày 26/11. Động thái được triển khai sau đợt bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn ngày 20/11.

Tại bộ phận Kinh doanh bộ nhớ, các đơn vị phát triển DRAM, bộ nhớ flash và giải pháp bộ nhớ trước đây trực thuộc bộ phận Phát triển bộ nhớ nay được chuyển sang cơ chế chịu sự quản lý trực tiếp của người đứng đầu bộ phận kinh doanh. Cấp phụ trách trung gian về phát triển bộ nhớ được loại bỏ, giúp rút ngắn các khâu quản lý và ra quyết định.

Ông Hwang Sang Joon, được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm lãnh đạo bộ phận Kinh doanh bộ nhớ ngày 20/11, sẽ trực tiếp chỉ đạo cả hoạt động kinh doanh và phát triển công nghệ, đồng thời tiếp tục phụ trách bộ phận phát triển DRAM. Samsung cũng thành lập Nhóm Phát triển Logic trực thuộc bộ phận Phát triển giải pháp, nhằm nâng cao năng lực thiết kế logic và tăng sức cạnh tranh của các thế hệ chip nhớ mới.

Động thái này diễn ra khi bộ nhớ băng thông cao (HBM) ngày càng quan trọng đối với máy chủ và trung tâm dữ liệu AI. Từ thế hệ HBM4, phần đế điều khiển bộ nhớ (base die) ứng dụng quy trình logic, trong khi nhu cầu về HBM tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng gia tăng. Vì vậy, năng lực thiết kế logic trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng của các nhà sản xuất bộ nhớ.

Tại bộ phận System LSI, chuyên thiết kế chip hệ thống, Samsung cũng sắp xếp lại tổ chức. Ba nhóm kinh doanh phụ trách hệ thống trên chip (SoC), cảm biến và LSI được nâng cấp thành các đơn vị phát triển riêng. Các bộ phận bán hàng và tiếp thị vốn phân tán tại những nhóm này được hợp nhất thành Văn phòng Tiếp thị chiến lược, nhằm tăng cường phối hợp với khách hàng và mở rộng thị trường. Ông Shin Seung-cheol, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng System LSI, được đề cử đứng đầu đơn vị mới.

Ở cấp độ hoạt động quốc tế, ông Yoon Ha Ryong, trước đây phụ trách tiếp thị bộ nhớ tại Samsung Device Solutions America (DSA), được đề cử làm Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động bán dẫn tại Mỹ của tập đoàn.

Việc tái cơ cấu cho thấy Samsung muốn rút ngắn quy trình quản lý, gắn kết nghiên cứu với kinh doanh và đáp ứng tốt hơn yêu cầu riêng của khách hàng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường chip AI.