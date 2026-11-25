Một mẫu đồng hồ Samsung Watch mới mang mã SM-L616 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu IMEI, bất chấp báo cáo cho rằng hãng sẽ ngừng phát hành dòng sản phẩm này vào năm 2027. Thông tin rò rỉ xuất hiện đúng lúc cộng đồng công nghệ bàn tán về khả năng Samsung chuyển sang chu kỳ phát hành hai năm một lần, đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược thực sự của nhà sản xuất Hàn Quốc.

SM-L616 để lộ điều gì qua cơ sở dữ liệu IMEI?

Theo dữ liệu ghi nhận vào giữa tháng 11, cơ sở dữ liệu IMEI đã có một mẫu đồng hồ Samsung Watch mới với số model SM-L616. Cùng thời điểm, các hồ sơ thương mại cho thấy những lô hàng linh kiện nhỏ liên quan đến mã sản phẩm này đã được vận chuyển từ cuối tháng 10.

Mẫu đồng hồ Samsung Watch mới

Các bộ phận được vận chuyển gồm bảng mạch nút bấm và phần cứng theo dõi nhịp tim. Danh tính chính xác của thiết bị chưa được xác nhận. Giới công nghệ dự đoán đây có thể là Galaxy Watch 10 Classic hoặc một biến thể hoàn toàn mới.

Cách đặt mã của Samsung gợi ý gì về vị trí sản phẩm?

Dựa trên quy luật đặt tên, SM-L616 nằm giữa hai dòng sản phẩm hiện tại. Cụ thể, Galaxy Watch 8 Classic sử dụng mã SM-L5xx, trong khi Galaxy Watch Ultra mang mã SM-L7xx.

SM-L5xx: Galaxy Watch 8 Classic.

SM-L616: thiết bị chưa được xác nhận, nằm giữa hai dòng.

SM-L7xx: Galaxy Watch Ultra.

Một số ý kiến cho rằng số "6" có thể ám chỉ khả năng kết nối 5G. Tuy nhiên, điều này chưa được kiểm chứng.

Báo cáo ngừng ra mắt năm 2027 nói gì?

Mẫu đồng hồ này xuất hiện ngay sau khi ETNews trích dẫn các nguồn tin trong ngành, khẳng định Samsung sẽ bỏ qua việc ra mắt Galaxy Watch vào năm tới. Thay vào đó, hãng sẽ chuyển sang chu kỳ phát hành hai năm một lần.

Tính năng theo dõi sức khỏe

Nếu chính xác, đây sẽ là dấu chấm hết cho chu kỳ phát hành hàng năm được duy trì từ năm 2018. Theo ETNews, quyết định này bắt nguồn từ nỗ lực cắt giảm chi phí của bộ phận Mobile eXperience, sự gia tăng giá linh kiện và doanh số chưa đạt kỳ vọng của thế hệ trước.

Rò rỉ và báo cáo có thực sự mâu thuẫn?

Việc lộ mã SM-L616 không hẳn mâu thuẫn với báo cáo trên. Việc vận chuyển linh kiện chỉ chứng tỏ một thiết kế đã tồn tại, chứ không xác định thời điểm ra mắt. Từ các dữ kiện hiện có, giới phân tích đưa ra ba hướng giải thích:

Tiến độ phát triển: Samsung có thể đã bắt đầu phát triển thiết bị trước khi quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh.

Mã định danh: SM-L616 nằm giữa Watch 8 Classic và Watch Ultra, mở ra khả năng về một phân khúc sản phẩm mới.

Lộ trình phát hành: sản phẩm có thể bị trì hoãn sang cuối năm 2027 hoặc ra mắt dưới một tên gọi thương mại khác.

Những điểm cần lưu ý

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Samsung về SM-L616 hay về thay đổi chu kỳ phát hành. Toàn bộ thông tin trên đến từ cơ sở dữ liệu IMEI, hồ sơ thương mại và báo cáo của ETNews, nên cần được xem là thông tin chưa kiểm chứng cho đến khi hãng lên tiếng.

Nguồn tham khảo: SammyFans.