Samsung sắp tính tiền Galaxy AI

Gói Galaxy AI Premium bao gồm một số tính năng cao cấp. Ảnh: Bloomberg.

Theo Android Authority, Samsung đang phát triển gói thuê bao Galaxy AI Premium với mức giá dự kiến 4,99 USD/tháng hoặc 47,99 USD/năm. Dịch vụ có thể bổ sung những tiện ích AI mới và cho phép người dùng sử dụng các công cụ hiện tại nhiều lần hơn.

Đây có thể là thay đổi đáng chú ý trong chiến lược AI của Samsung. Kể từ khi Galaxy AI ra mắt trên dòng Galaxy S24 vào năm 2024, các tính năng tích hợp trên điện thoại tương thích được cung cấp miễn phí.

Gói thuê bao được đề cập với tên Max, cho phép sử dụng các tính năng AI nhiều gấp 4 lần so với phiên bản miễn phí.

Ngoài ra, người đăng ký còn có thể tiếp cận những công cụ mới như Gen Video, Bixby Action và Daily Briefing.

Gen Video được mô tả là chức năng tạo video AI từ ảnh có sẵn. Bixby Action cho phép tự động hóa những tác vụ giữa các ứng dụng trên điện thoại. Trong khi đó, chức năng cụ thể của Daily Briefing vẫn chưa được công bố.

Đối với người dùng miễn phí, Samsung dự kiến tiếp tục cung cấp những công cụ quen thuộc như Browsing Assist, Now Brief, Photo Assist, Creative Studio và các tính năng AI trong bàn phím Samsung.

Tuy nhiên, tài liệu thử nghiệm cho thấy một số công cụ có thể bị giới hạn số lần sử dụng. Khi đạt hạn mức, người dùng có thể mua thêm lượt hoặc đăng ký gói trả phí.

Một báo cáo khác từ SamMobile cho rằng ông lớn công nghệ Hàn Quốc đang xem xét 3 cấp thuê bao gồm Starter, Plus và Pro. Các gói này cung cấp hạn mức sử dụng khác nhau, thay vì chỉ có phiên bản Max như thông tin ban đầu.

Điều này cho thấy cấu trúc của Galaxy AI Premium vẫn chưa được hoàn thiện. Samsung cũng chưa công bố chính thức mức giá, danh sách tính năng hoặc thời điểm triển khai.

Phản hồi Tech Advisor, đại diện Samsung xác nhận các tiện ích cốt lõi của Galaxy AI sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí.

“Khi khả năng AI tiếp tục phát triển, một số khả năng nâng cao hoặc dịch vụ mới có thể được cung cấp dưới dạng tùy chọn trả phí hoặc dịch vụ riêng biệt”, Samsung cho biết.