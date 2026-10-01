Samsung ra mắt tai nghe kẹp tai Galaxy Buds On: Công nghệ TwinBoost và chip Snapdragon S7

Samsung vừa chính thức gia nhập phân khúc tai nghe thiết kế mở với mẫu Galaxy Buds On tại thị trường Hàn Quốc. Sản phẩm sở hữu mức giá niêm yết 299.000 won (tương đương khoảng 5,7 triệu đồng) cho phiên bản màu đen, hướng trực tiếp đến nhóm người dùng thường xuyên tập luyện thể thao ngoài trời cần sự thông thoáng và khả năng nhận biết môi trường xung quanh.

Thiết kế kẹp vành tai tối ưu hóa áp lực cơ học

Khác biệt hoàn toàn so với các dòng tai nghe nhét trong (in-ear) truyền thống, Galaxy Buds On áp dụng cấu trúc kẹp (clip-on) cố định trực tiếp vào vành tai thay vì đưa ống dẫn âm sâu vào ống tai. Cơ chế này duy trì không gian mở hoàn toàn cho tai, hỗ trợ người dùng vừa thưởng thức âm thanh vừa tiếp nhận các cảnh báo giao thông khi đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe trên đường phố.

Galaxy Buds On ra mắt

Để giải quyết bài toán khó về sự thoải mái khi đeo thời gian dài, nhà sản xuất đã ứng dụng các mô phỏng giải phẫu học trên nhiều kích thước tai khác nhau. Độ đàn hồi của khung kẹp cùng diện tích tiếp xúc vật lý được cân chỉnh tỉ mỉ nhằm phân bố đều áp lực lên sụn tai, giảm cảm giác cấn đau nhưng vẫn đảm bảo độ bám chắc chắn khi vận động mạnh. Phía sau thân tai nghe tích hợp bề mặt cảm ứng tiện lợi để điều khiển tác vụ nghe nhạc và đàm thoại.

Công nghệ âm học TwinBoost và kiểm soát rò rỉ âm thanh

Điểm yếu cố hữu của cấu trúc tai nghe mở là sự suy giảm năng lượng ở dải âm trầm (bass) và hiện tượng thoát âm ra không gian công cộng. Trên Galaxy Buds On, hệ thống phần cứng được trang bị cụm loa TwinBoost Speaker nhằm bổ sung độ dày cho dải trầm, đi kèm thuật toán tự động cân chỉnh âm lượng dựa trên mức độ ồn của môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Tai nghe mới của Samsung có thiết kế kẹp tai độc đáo

Bên cạnh đó, giải pháp Audio Leakage Reduction được triển khai nhằm triệt tiêu sóng âm phân tán ra bên ngoài, duy trì tính riêng tư cho người dùng trong các không gian yên tĩnh như văn phòng, thư viện hay quán cà phê. Khả năng đàm thoại được đảm bảo nhờ hệ thống phối hợp giữa ba microphone định hướng và cảm biến nhận diện giọng nói qua xương Voice Pickup Unit, giúp tách bạch giọng nói khỏi tạp âm ngoại cảnh.

Nền tảng Snapdragon S7 Gen 1 và hệ sinh thái Galaxy AI

Cung cấp sức mạnh xử lý âm thanh cho Galaxy Buds On là nền tảng Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform kết hợp cùng mạch khuếch đại Class-D hiệu suất cao. Sự kết hợp này mang lại khả năng quản lý năng lượng tối ưu, cho phép thiết bị duy trì thời gian phát nhạc liên tục lên tới 9,5 giờ sau một lần sạc đầy.

Thiết bị được đồng bộ sâu với hệ sinh thái Galaxy AI. Khi ghép nối cùng các smartphone tương thích, người dùng có thể kích hoạt các tác vụ điều khiển rảnh tay như hội thoại Gemini Live, tạo ghi chú thoại và quản lý các thông báo quan trọng. Đáng chú ý, tính năng nhận diện cử chỉ đầu Head Gestures cho phép người đeo gật hoặc lắc đầu để nhận/từ chối cuộc gọi cũng như tắt báo thức mà không cần chạm tay vào thiết bị.