Samsung ra mắt smartphone chống nước, RAM 6GB, giá hơn 5 triệu đồng

Samsung Galaxy F70 5G có độ dày 7,5mm, trọng lượng 192g và mặt lưng tối giản với cụm camera sau bố trí theo chiều dọc, mang phong cách quen thuộc của Samsung. Ở mặt trước, máy sử dụng màn hình Super AMOLED Infinity-U kích thước 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ 1.080x2.340 pixel và tần số quét 90Hz.

Samsung Galaxy F70 5G.

Công nghệ AMOLED giúp tái tạo màu sắc sống động, độ tương phản cao, trong khi tần số quét 90Hz mang lại trải nghiệm cuộn trang và chuyển động trên màn hình mượt mà hơn. Màn hình được bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus, góp phần tăng khả năng chống trầy xước và hạn chế hư hại khi xảy ra va đập.

Hệ thống camera là một trong những điểm đáng chú ý trên Samsung Galaxy F70 5G. Cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ tự động lấy nét và chống rung quang học OIS. Công nghệ OIS giúp hạn chế hiện tượng nhòe ảnh do rung tay, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi chụp với tốc độ màn trập thấp.

Bên cạnh camera chính, máy có camera góc siêu rộng 5MP, khẩu độ f/2.2, phục vụ nhu cầu chụp phong cảnh và ảnh nhóm, cùng camera macro 2MP, khẩu độ f/2.2, hỗ trợ chụp các chủ thể ở khoảng cách gần. Camera trước 13MP, khẩu độ f/2.0, được bố trí trong phần khuyết hình giọt nước trên màn hình, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Galaxy F70 5G sử dụng bộ vi xử lý Exynos 1330 do Samsung phát triển, sản xuất trên tiến trình 5nm. Chip có tám nhân CPU, gồm hai nhân Cortex-A78 tốc độ 2,4GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 2GHz, đi kèm GPU Mali-G68 MP2. Cấu hình này hướng đến việc đáp ứng các tác vụ thường ngày như lướt web, sử dụng mạng xã hội, xem video và chạy những ứng dụng phổ biến.

Máy hỗ trợ kết nối mạng 5G, đồng thời có hai khe SIM theo dạng lai, cho phép sử dụng hai SIM nano hoặc một SIM nano kết hợp thẻ nhớ microSD. Bộ nhớ trong 128GB có thể mở rộng lên đến 2TB thông qua thẻ nhớ tương thích, giúp người dùng có thêm không gian lưu trữ hình ảnh, video và dữ liệu.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 25W qua cổng USB Type-C. Galaxy F70 5G được cài đặt giao diện One UI 7.0 dựa trên hệ điều hành Android 15. Samsung cam kết cung cấp bốn thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và năm năm cập nhật bảo mật cho mẫu điện thoại này.

Ngoài ra, Samsung Galaxy F70 5G tích hợp nền tảng bảo mật Samsung Knox và hỗ trợ Samsung Wallet, phục vụ nhu cầu lưu trữ thông tin kỹ thuật số cũng như các tính năng thanh toán tương thích. Người dùng còn có thể sử dụng Circle to Search với Google để tìm kiếm thông tin trực tiếp từ nội dung hiển thị trên màn hình, bên cạnh những tiện ích thuộc hệ sinh thái Galaxy như Quick Share và các tính năng nhận diện giọng nói.

Đồng thời, Samsung Galaxy F70 5G cũng đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP54, trang bị cảm biến vân tay ở cạnh bên, Wi-Fi 802.11ac băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass cùng loa ngoài đặt ở cạnh dưới.

Tại Ấn Độ, Samsung Galaxy F70 5G có giá niêm yết từ 19.999 Rupee (tương đương 5,45 triệu đồng) cho phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB có giá 22.999 Rupee (6,27 triệu đồng). Sản phẩm dự kiến được mở bán trên nền tảng thương mại điện tử Flipkart từ 12 giờ trưa ngày 20/10.

- Video giới thiệu Samsung Galaxy F70 5G. Nguồn: Samsung India.