Hyun Joe Kim, Phó Chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Tàu thủy và Ngoài khơi thuộc Tập đoàn Samsung Heavy Industries (bên trái), và ông Per Peterson, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tesser (bên phải) tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Tesser Atomic)

Thỏa thuận được ký tại Oslo đánh dấu bước tiến trong việc đưa công nghệ hạt nhân vào vận tải hàng hải thương mại. Tuy nhiên, hai bên chưa ký hợp đồng đóng tàu, chưa công bố chi phí, thời điểm bàn giao cụ thể hoặc chủ tàu cam kết đặt hàng.

Theo thỏa thuận, Samsung Heavy Industries sẽ phụ trách thiết kế, tích hợp hệ thống và đóng tàu, trong khi Tesser cung cấp lò phản ứng Triton cùng chuyên môn về cấp phép hạt nhân. Hai bên đặt mục tiêu phát triển mẫu tàu có thể khai thác thương mại trên tuyến vận tải giữa Mỹ và châu Âu vào đầu thập niên 2030.

Lò phản ứng Triton và tiềm năng ứng dụng trong vận tải biển

Triton là lò phản ứng nhiệt độ cao làm mát bằng muối fluoride (FHR), sử dụng muối nóng chảy để truyền nhiệt thay vì nước áp suất cao như các lò phản ứng truyền thống. Hệ thống được thiết kế với công suất 30-75 MW, phù hợp với nhu cầu năng lượng của tàu chở LNG cỡ lớn.

Công nghệ này có ba đặc điểm đáng chú ý. Thứ nhất áp suất chất làm mát thấp. Muối nóng chảy có thể hoạt động ở nhiệt độ cao mà không cần áp suất lớn, giúp giảm yêu cầu đối với thiết kế bình chịu áp lực. Thứ hai, nhiên liệu TRISO. Các hạt nhiên liệu được bao bọc bằng nhiều lớp gốm, giúp giữ vật liệu phóng xạ bên trong ngay cả ở nhiệt độ cao. Thứ ba, tiếp nhiên liệu khi lò đang vận hành. Cho phép bổ sung nhiên liệu mà không cần đưa tàu ra khỏi hoạt động khai thác.

Thiết kế nhỏ gọn của Triton có nhiều điểm tương đồng với công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), hướng tới khai thác theo mô-đun tại nhà máy nhằm giảm rủi ro và chi phí xây dựng.

Trước đó, Samsung và Viện Nghiên cứu Năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) đã đạt được chứng nhận phê duyệt về nguyên tắc (AiP) cho một thiết kế tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, đây mới là bước đánh giá thiết kế ban đầu, chưa phải giấy phép vận hành hoặc xây dựng. Các vấn đề về vị trí lò phản ứng, hệ thống che chắn bức xạ, trọng lượng và pin vẫn cần được điều chỉnh.

Áp lực giảm phát thải thúc đẩy ngành hàng hải tìm đến năng lượng hạt nhân

Vận tải biển hiện chiếm khoảng 3% lượng phát thải carbon toàn cầu và tiêu thụ khoảng 350 triệu tấn nhiên liệu hóa thạch mỗi năm. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đang siết chặt các mục tiêu giảm phát thải đối với ngành.

Chiến lược năm 2023 của IMO đặt mục tiêu đưa phát thải ròng của vận tải biển quốc tế về 0 vào khoảng năm 2050. Cụ thể, ngành phải giảm ít nhất 20% lượng phát thải vào năm 2030 và ít nhất 70% vào năm 2040, so với mức năm 2008. IMO cũng đặt mục tiêu các nguồn năng lượng phát thải bằng 0 hoặc gần bằng 0 chiếm 5-10% tổng năng lượng sử dụng trong vận tải biển vào năm 2030.

Trong bối cảnh đó, năng lượng hạt nhân được xem là một trong những giải pháp tiềm năng bên cạnh các loại nhiên liệu phát thải thấp như amoniac.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư vẫn là rào cản lớn. Một số ước tính cho thấy tàu chở LNG chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể có chi phí đóng mới cao gấp khoảng 2,5 lần tàu thông thường.

Một đánh giá của Đại học College London (UCL) vào tháng 11/2026 cho rằng năng lượng hạt nhân có thể trở thành lựa chọn kinh tế nhất từ khoảng năm 2040 theo khuôn khổ phát thải ròng bằng 0 của IMO, nhưng chỉ khi chi phí lò phản ứng giảm đáng kể so với mức đã được chứng minh hiện nay. Nếu không có cơ chế này, tàu hạt nhân khó cạnh tranh về chi phí với các phương án truyền thống.

Rào cản cấp phép, bảo hiểm và cơ sở hạ tầng

Ngoài chi phí, dự án còn phải vượt qua nhiều thách thức pháp lý và kỹ thuật. Bộ quy tắc an toàn tàu thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân của IMO được ban hành từ năm 1981 hiện vẫn là tiêu chuẩn quốc tế chủ yếu. Một phiên bản sửa đổi theo hướng trung lập về công nghệ đang được hướng tới thông qua vào khoảng năm 2030.

Bên cạnh đó, tàu cần được quốc gia treo cờ cấp phép vận hành, trong khi mỗi cảng biển có thể áp dụng những điều kiện riêng đối với tàu hạt nhân. Bảo hiểm cũng là vấn đề chưa được giải quyết, do các gói bảo hiểm hàng hải thông thường chưa đủ để đáp ứng rủi ro của loại tàu này.

Chuỗi cung ứng nhiên liệu và thiết bị chuyên dụng cũng cần được phát triển, bao gồm khai thác nhiên liệu TRISO, chế tạo và tinh lọc muối fluoride, khai thác mô-đun lò phản ứng, thiết bị đo lường hạt nhân và hệ thống an ninh, bảo vệ vật liệu phóng xạ.

Các tổ chức đăng kiểm như ABS và Lloyd’s Register cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực kiểm định đối với tàu thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tiền lệ lịch sử và triển vọng thương mại

Trước đây, một số tàu thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được đưa vào hoạt động, trong đó có tàu NS Savannah của Mỹ, Otto Hahn của Đức và Mutsu của Nhật Bản. NS Savannah đi vào hoạt động năm 1962 với lò phản ứng công suất nhiệt khoảng 74-76 MW.

Những con tàu này chứng minh năng lượng hạt nhân có thể được ứng dụng trong vận tải thương mại, nhưng không hình thành được mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng do chi phí cao, hạn chế tiếp cận cảng biển và những lo ngại về an toàn của công chúng.

Với dự án mới, yếu tố quyết định không chỉ là khả năng vận hành của lò phản ứng mà còn là việc hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu khai thác liên tục trên các tuyến vận tải LNG đường dài hay không.

Để dự án chuyển từ ý tưởng sang triển khai thực tế, các dấu mốc quan trọng cần theo dõi gồm: chủ tàu hoặc đơn vị thuê tàu chính thức tham gia; hợp đồng đóng tàu kèm chi phí và thời gian bàn giao; lộ trình cấp phép của quốc gia treo cờ; thỏa thuận cung cấp nhiên liệu TRISO; việc IMO sửa đổi bộ quy tắc an toàn tàu thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân vào khoảng năm 2030.

Nhìn chung, thỏa thuận giữa Samsung Heavy Industries và Tesser Atomics cho thấy năng lượng hạt nhân đang được xem xét nghiêm túc như một giải pháp giảm phát thải cho vận tải biển, đặc biệt là các tàu chở LNG đường dài. Tuy nhiên, dự án hiện mới dừng ở biên bản ghi nhớ. Chi phí đầu tư, cấp phép, bảo hiểm và khả năng hình thành chuỗi cung ứng nhiên liệu vẫn là những yếu tố quyết định liệu tàu thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể trở thành hiện thực hay không.

Nh.Thạch