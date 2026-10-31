Samsung phát triển tablet màn hình gập 17 inch: Tham vọng tái định hình thiết bị di động

Samsung đang tiến hành nghiên cứu và phát triển một mẫu máy tính bảng màn hình gập với kích thước hiển thị tối đa lên đến 17 inch. Đây là bước đi chiến lược tiếp theo của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm mở rộng hệ sinh thái thiết bị gập sang các kích thước màn hình lớn hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ của những chiếc điện thoại thông minh hiện nay.

Thiết kế biến hình từ 8 inch lên 17 inch: Thách thức và cơ hội

Dữ liệu rò rỉ từ tài khoản kro trên mạng xã hội X cho biết thiết bị mới có khả năng thu gọn về kích thước tương đương một máy tính bảng nhỏ 8 inch khi gập lại, và mở rộng không gian làm việc lên tới 17 inch khi mở hoàn toàn. Sự chênh lệch kích thước này đòi hỏi giải pháp bản lề phức tạp và vật liệu hiển thị dẻo dai hơn rất nhiều so với cấu trúc gập đơn thuần trên điện thoại thông minh.

Hiện tại, nhà sản xuất Hàn Quốc đang thử nghiệm song song nhiều phiên bản và các nguyên mẫu kỹ thuật khác nhau. Mặc dù thông số chi tiết về tấm nền, cấu hình vi xử lý hay thời điểm ra mắt chính thức chưa được công bố, việc phát triển các nguyên mẫu cho thấy hãng đang tích cực tìm kiếm giải pháp tối ưu cho trải nghiệm đa nhiệm cỡ lớn.

Nền tảng thương mại hóa và phản ứng từ thị trường

Ý tưởng về một thiết bị gập kích thước lớn không hoàn toàn mới đối với Samsung. Trước đó, thương hiệu này từng sản xuất giới hạn dòng máy tính bảng Galaxy Z TriFold với kích thước hiển thị 10 inch, đóng vai trò như một phép thử nhằm đánh giá phản hồi thực tế từ người dùng đối với các thiết bị di động khổ lớn.

Tablet màn hình gập của Samsung sẽ không sớm ra mắt

Động lực thúc đẩy dự án 17 inch còn đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng thiết bị gập thương mại. Lượng đơn đặt hàng trước toàn cầu của các thế hệ máy gập như Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8 đã ghi nhận mức tăng 30 phần trăm so với thế hệ tiền nhiệm, chứng minh người dùng ngày càng cởi mở với các hình thái phần cứng mới.

Cuộc đua công nghệ cỡ lớn giữa Samsung và Apple

Phân khúc màn hình gập cỡ lớn đang dần trở thành chiến trường công nghệ mới giữa các tập đoàn hàng đầu. Bên cạnh dự án của Samsung, các báo cáo từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple cũng đang thử nghiệm nguyên mẫu iPad gập có kích thước màn hình dao động từ 18 đến 20 inch.

Theo phân tích từ chuyên gia Ming-Chi Kuo, thiết bị gập đầu tiên của Apple có thể phải đến năm 2028 mới chính thức trình làng. Do Samsung vẫn chưa ấn định khung thời gian cụ thể cho mẫu tablet 17 inch, thị trường thiết bị gập kích thước lớn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và hứa hẹn mang đến nhiều đột phá công nghệ đáng chú ý trong những năm tới.