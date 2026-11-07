Samsung phát triển mẫu tablet màn hình gập khổng lồ 17 inch mới

Samsung được cho là đang phát triển một mẫu máy tính bảng gập có màn hình lên tới 17 inch khi mở hoàn toàn. Theo thông tin từ một tài khoản chuyên rò rỉ trên mạng xã hội X, thiết bị có thể thu gọn thành tablet 8 inch khi gập lại. Nếu thông tin này chính xác, sản phẩm sẽ mang đến thiết kế khác biệt so với các máy tính bảng hiện nay. Tuy nhiên, Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức về dự án.

Trước đó, vào cuối tháng 8, nguồn tin này từng tiết lộ một thiết bị gập 17 inch với nhiều phiên bản thử nghiệm nhưng chưa xác định nhà sản xuất. Gần đây, Samsung mới được nhắc đến là đơn vị tham gia phát triển sản phẩm. Dù vậy, cơ chế chuyển đổi giữa màn hình 17 inch và kích thước 8 inch khi gập vẫn chưa được làm rõ. Điều này khiến thiết kế thực tế của thiết bị trở thành chủ đề được quan tâm.

Samsung được cho là đang phát triển một mẫu máy tính bảng gập.

Nếu sử dụng cơ chế gập ra ngoài, một phần màn hình chính sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường khi đóng máy, làm tăng nguy cơ trầy xước hoặc hư hỏng. Ngược lại, phương án trang bị màn hình phụ 8 inch bên ngoài và màn hình chính 17 inch bên trong có thể khiến chi phí sản xuất tăng cao. Đây là hai hướng thiết kế được đặt ra khi bàn về sản phẩm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận Samsung sẽ lựa chọn phương án nào.

Ý tưởng về máy tính bảng gập của Samsung không hoàn toàn mới. Năm 2023, hãng từng được đồn đoán phát triển một thiết bị mang tên Galaxy Z Tab, nhưng sản phẩm cuối cùng không ra mắt. Trong khi đó, Samsung Display đã nhiều lần trình diễn nguyên mẫu màn hình gập cỡ lớn tại các triển lãm công nghệ. Dù vậy, việc có nguyên mẫu chưa đồng nghĩa bộ phận di động sẽ quyết định đưa sản phẩm ra thị trường.

Ý tưởng về máy tính bảng gập của Samsung không hoàn toàn mới.

Phân khúc thiết bị gập đang có thêm những diễn biến mới khi Apple được cho là tham gia thị trường với mẫu iPhone Duo. Sự cạnh tranh này có thể tạo động lực để Samsung tiếp tục thử nghiệm những thiết kế độc đáo hơn. Một chiếc tablet có màn hình 17 inch sẽ cung cấp không gian hiển thị rộng rãi khi mở ra, nhưng vẫn cần giải quyết bài toán về độ bền, tính tiện dụng và chi phí

Hiện Samsung chưa tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết cũng như thời điểm ra mắt của mẫu máy tính bảng gập 17 inch. Dự án được cho là vẫn trong giai đoạn thử nghiệm với nhiều phiên bản ban đầu. Vì vậy, thiết kế và cấu hình cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước khi hoàn thiện. Người dùng sẽ cần chờ thêm thông tin để biết liệu thiết bị có thực sự được đưa ra thị trường hay không.