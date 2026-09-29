Samsung phát hành bản thử nghiệm One UI 9 Beta nặng 2.8GB cho Galaxy A54 và Galaxy A16

Samsung vừa chính thức triển khai chương trình thử nghiệm giao diện One UI 9 Beta dành cho hai mẫu điện thoại tầm trung và phổ thông gồm Galaxy A54 và Galaxy A16. Thông thường, nhà sản xuất Hàn Quốc luôn ưu tiên các dòng máy cao cấp nhất tham gia những đợt thử nghiệm lớn trước khi phổ cập xuống phân khúc thấp hơn. Do đó, việc hai thiết bị phân khúc phổ thông và tầm trung sớm nhận được bản nâng cấp này được đánh giá là một bước đi bất ngờ nhằm mở rộng quy mô thu thập dữ liệu người dùng.

Chi tiết mã bản dựng và phạm vi phân phối ban đầu

Chương trình thử nghiệm One UI 9 Beta hiện được ghi nhận xuất hiện đầu tiên tại thị trường Ấn Độ. Người dùng sở hữu bộ đôi thiết bị này tại khu vực hỗ trợ đã có thể tham gia đăng ký để trải nghiệm các tính năng mới trước khi phiên bản hoàn chỉnh xuất hiện trên diện rộng.

One UI 9 Beta đã chính thức cập bến thị trường Ấn Độ dành riêng cho hai mẫu máy Galaxy A54 và Galaxy A16

Cụ thể, bản cập nhật trên mẫu Galaxy A54 được xác định đi kèm mã số bản dựng A546EXXUNZZI4. Trong khi đó, biến thể giá rẻ hơn là Galaxy A16 ghi nhận bản cài đặt mang số hiệu A166PXXU9ZZIE.

Dung lượng 2.8GB cho thấy quy mô can thiệp sâu vào hệ thống

Gói nâng cấp phần mềm One UI 9 Beta trên cả hai thiết bị có dung lượng lên đến khoảng 2.8GB. Mức dung lượng lớn phản ánh đây là đợt nâng cấp toàn diện về mặt cấu trúc hệ điều hành và giao diện người dùng, vượt xa khuôn khổ của các gói vá lỗi bảo mật định kỳ.

Một điểm đáng lưu ý là dung lượng của gói nâng cấp One UI 9 Beta này lên tới khoảng 2.8GB

Để quá trình nâng cấp không xảy ra lỗi, thiết bị cần được giải phóng bộ nhớ trống đủ lớn trước khi tải về. Người dùng cũng được khuyến nghị sử dụng kết nối mạng Wi-Fi có băng thông ổn định thay vì dữ liệu di động nhằm hạn chế tình trạng gián đoạn gói tin hoặc phát sinh chi phí cước viễn thông ngoài ý muốn.

Quy trình đăng ký thử nghiệm và những lưu ý kỹ thuật

Người dùng tại các khu vực được hỗ trợ có thể thực hiện đăng ký thông qua ứng dụng Samsung Members theo trình tự sau:

Mở ứng dụng Samsung Members và đăng nhập tài khoản cá nhân.

Tìm kiếm thông báo hoặc biểu ngữ mang tên One UI 9 Beta Program tại giao diện chính.

Xác nhận đăng ký tham gia chương trình theo hướng dẫn.

Truy cập mục Cài đặt trên điện thoại, chọn Cập nhật phần mềm và tiến hành tải về gói cài đặt.

Do tính chất là phiên bản thử nghiệm sơ khai, bản dựng phục vụ mục đích rà soát lỗi thực tế từ cộng đồng. Hệ thống có thể phát sinh các hiện tượng như ứng dụng tự thoát đột ngột, hiện tượng giảm khung hình khi thao tác vuốt chạm hoặc xung đột tiến trình nền. Vì vậy, người dùng phụ thuộc vào Galaxy A54 hoặc A16 làm thiết bị liên lạc chính phục vụ công việc được khuyến cáo nên cân nhắc trước khi cài đặt để đảm bảo tính ổn định cao nhất.