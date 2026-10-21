Samsung nâng cấp One UI 9.0 nền tảng Android 17 cho dòng Galaxy M Series: Mở màn với M36 5G

Samsung đã chính thức mở rộng lộ trình phân phối bản nâng cấp giao diện One UI 9.0 dựa trên nền tảng Android 17 đến phân khúc máy tầm trung và phổ thông. Sau giai đoạn đầu ưu tiên cho các dòng máy cao cấp, dòng Galaxy M Series bắt đầu bước vào đợt cập nhật lớn với những cải tiến mạnh mẽ về giao diện và hiệu năng phần mềm.

Lộ trình phát hành One UI 9.0 cho các phân khúc Galaxy

Giao diện One UI 9.0 được giới thiệu lần đầu tiên cùng các thiết bị màn hình gập thế hệ thứ 8 và dòng flagship Galaxy S26. Sau khi hoàn thiện các phiên bản thử nghiệm, thương hiệu công nghệ Hàn Quốc đã nhanh chóng đưa nền tảng hệ điều hành mới tới các phân khúc thấp hơn nhằm đồng bộ hóa trải nghiệm người dùng.

Đợt phân phối diện rộng dành cho Galaxy M Series bắt đầu khởi động từ ngày 21 tháng 10 và dự kiến kéo dài đến tháng 11 năm 2026. Lộ trình phân bổ diễn ra tuần tự theo khu vực địa lý và từng nhà mạng nhằm đảm bảo tính ổn định tối đa cho hệ thống thiết bị.

Samsung bắt đầu phát hành One UI 9 cho các điện thoại Galaxy M-Series

Galaxy M36 5G ghi nhận nhận bản cập nhật đầu tiên

Mẫu điện thoại đầu tiên trong dòng Galaxy M nhận bản phát hành phần mềm hoàn chỉnh là Galaxy M36 5G. Bản cập nhật chính thức mang số hiệu firmware M366KKSU7 DZJ5, tích hợp đầy đủ các thay đổi cốt lõi của Android 17 cùng bộ tính năng tùy biến sâu từ Samsung.

Bên cạnh Galaxy M36 5G, nhà sản xuất cũng đang triển khai bản dựng ổn định của One UI 9.0 cho hàng loạt mẫu flagship đời trước bao gồm Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S23 Series, cũng như các thế hệ Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip.

One UI 9 sẽ mang đến nhiều thay đổi và tính năng mới

Dưới đây là các thông số chính về đợt phát hành phần mềm mới:

Quy trình kiểm tra và tải về bản nâng cấp OTA

Do chính sách phân phối theo từng giai đoạn và mã vùng thiết bị CSC, thông báo cập nhật tự động có thể không xuất hiện cùng lúc trên mọi thiết bị. Người dùng có thể chủ động kiểm tra trạng thái phần mềm trực tiếp từ hệ thống cài đặt của máy.

Để thực hiện, người dùng truy cập vào phần Cài đặt, tìm đến mục Cập nhật phần mềm và chọn Tải về và cài đặt. Khi nhận diện gói firmware tương thích, thiết bị sẽ tự động tải về qua kết nối không dây.

Thời gian tiến hành nạp hệ điều hành mới thường kéo dài khoảng 15 phút tùy theo tốc độ đọc ghi của máy và độ lớn gói firmware. Trước khi bắt đầu, người dùng nên đảm bảo mức pin thiết bị còn đủ dung lượng và duy trì kết nối mạng ổn định để quá trình cài đặt diễn ra suôn sẻ.