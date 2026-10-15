Samsung mở rộng thiết bị gia dụng AI, hé lộ điều hòa mới năm 2027

Ngày 14/10, Samsung Electronics giới thiệu các giải pháp thiết bị gia dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho gia đình và doanh nghiệp. Danh mục được giới thiệu gồm điều hòa, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh cùng các nền tảng quản lý thiết bị kết nối.

Hãng cũng hé lộ mẫu điều hòa không khí dân dụng dự kiến ra mắt năm 2027. Sản phẩm có thiết kế dạng bo tròn, cánh đảo gió phía trước được chia tách và bề mặt có kết cấu giống vải. Thiết bị được định hướng tích hợp các tính năng AI và tiết kiệm năng lượng, trong đó có AI Energy Mode.

Công nghệ điều hòa AI điều chỉnh luồng gió theo người dùng

Samsung tiếp tục phát triển công nghệ WindFree trên dòng điều hòa Bespoke AI WindFree Pro. Sản phẩm kết hợp khả năng làm mát với các tính năng AI nhằm điều chỉnh hoạt động theo nhu cầu sử dụng.

Công nghệ AI Motion Wind có thể điều chỉnh luồng gió dựa trên sở thích và chuyển động của người dùng. Trong khi đó, tính năng WindFree Wearable Good Sleep cho phép điều hòa kết nối với thiết bị đeo tương thích để sử dụng tín hiệu cơ thể, từ đó tự động điều chỉnh khả năng làm mát theo trạng thái giấc ngủ.

Ở mảng điều hòa thương mại, Samsung cho biết đang mở rộng danh mục giải pháp HVAC, bao gồm hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, phục vụ cả công trình dân dụng lẫn doanh nghiệp. Hãng cũng kết hợp các giải pháp này với nền tảng SmartThings để hỗ trợ quản lý và kết nối thiết bị.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Samsung mở rộng hoạt động kinh doanh HVAC sau thương vụ mua lại FläktGroup, doanh nghiệp chuyên về hệ thống HVAC có trụ sở tại châu Âu. Danh mục ứng dụng được hướng tới các công trình như trung tâm dữ liệu, tòa nhà thương mại và khách sạn.

Máy giặt, máy sấy hướng đến tối ưu thời gian vận hành

Ở mảng thiết bị giặt sấy dành cho doanh nghiệp, Samsung giới thiệu máy giặt dung tích 18 kg và máy sấy dung tích 14 kg.

Máy giặt có các chu trình giặt được thiết kế để tối ưu thời gian vận hành. Chu trình thông thường có thể hoàn tất trong 36 phút, trong khi công nghệ Bubble Wash hỗ trợ loại bỏ vết bẩn và cặn chất giặt tẩy trên quần áo. Máy sấy được trang bị hệ thống thông hơi, với chu trình sấy đồ nặng có thể hoàn thành trong 45 phút.

Độ bền và khả năng quản lý từ xa cũng là những nội dung được đề cập. Máy giặt sử dụng công nghệ giảm rung Vibration Reduction Technology Plus (VRT+), nhằm hạn chế rung lắc trong quá trình vận hành. Cả máy giặt và máy sấy đều được thiết kế để dễ bảo trì.

Thông qua kết nối Wi-Fi, người vận hành có thể theo dõi trạng thái và hiệu suất hoạt động của thiết bị từ xa. Chế độ Manager Mode trên máy giặt cho phép điều chỉnh một số thông số như số lần xả và lượng nước.

Đối với doanh nghiệp vận hành nhiều địa điểm, nền tảng SmartThings Pro hỗ trợ quản lý thiết bị, tự động hóa hoạt động và giám sát mức tiêu thụ năng lượng thông qua các bảng điều khiển tùy chỉnh. Nền tảng này cũng có khả năng tích hợp API dành cho doanh nghiệp.

AI mở rộng sang tủ lạnh và hệ sinh thái nhà thông minh

Ở nhóm thiết bị gia dụng dành cho gia đình, Samsung giới thiệu các tính năng AI trên tủ lạnh Bespoke AI Family Hub, tập trung vào việc hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn và quản lý thực phẩm.

Kết hợp khả năng xử lý trên nền tảng đám mây, AI Vision có thể nhận diện nhiều loại thực phẩm. SmartThings Food sử dụng thông tin về nguyên liệu hiện có để đề xuất công thức nấu ăn, trong khi widget FoodNote phân tích thói quen tiêu thụ nhằm đưa ra gợi ý cá nhân hóa cho danh sách mua sắm.

Samsung cũng cho biết một số thiết bị gia dụng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm tối đa 7 năm. Các bản cập nhật có thể bổ sung tính năng mới cho thiết bị sau khi người dùng mua, trong đó có những cải tiến liên quan đến AI Vision, Now Brief và trợ lý giọng nói Bixby trên một số mẫu tủ lạnh.

Bên cạnh đó, dịch vụ Home Appliance Remote Management (HRM) cho phép người dùng đồng ý truy cập từ xa để hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị. Khi phát hiện vấn đề, hệ thống có thể hướng dẫn người dùng thực hiện các bước khắc phục ban đầu hoặc cung cấp dữ liệu chẩn đoán cho kỹ thuật viên trước khi kiểm tra trực tiếp.

Việc mở rộng các tính năng AI trên thiết bị gia dụng cho thấy Samsung đang kết hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ kết nối trong cùng hệ sinh thái. Với nhóm khách hàng doanh nghiệp, hãng hướng đến khả năng quản lý tập trung và tối ưu vận hành; còn ở thị trường gia đình, các tính năng mới tập trung vào tự động hóa những công việc thường nhật.