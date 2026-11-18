Công ty Samsung Electro-Mechanics thuộc Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc ngày 18/11 thông báo đã nhất trí mở rộng hợp tác với tập đoàn công nghệ Nvidia (Mỹ) nhằm tăng năng lực cung ứng linh kiện phục vụ sản xuất các nền tảng điện toán tăng tốc, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng.

Trụ sở Nvidia tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Samsung Electro-Mechanics cho biết thỏa thuận mới được phát triển trên cơ sở hợp tác chiến lược đạt được hồi tháng trước, tập trung vào việc mở rộng cung cấp chất nền đóng gói bán dẫn tiên tiến dành cho các bộ xử lý đồ họa (GPU) thế hệ tiếp theo của Nvidia.

Trong khuôn khổ hợp tác, Nvidia sẽ cấp thêm kinh phí để hỗ trợ Samsung Electro-Mechanics mở rộng hai nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc. Doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến sử dụng nguồn vốn này để xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt quy mô lớn, hướng tới vận hành vào năm 2029.

Thông tin trên được công bố sau khi Nvidia thông báo các thỏa thuận mới với Samsung Electro-Mechanics và một số đối tác chủ chốt nhằm bảo đảm thêm năng lực sản xuất chất nền bán dẫn, đồng thời mở rộng công suất tại các nhà máy hiện có. Hai doanh nghiệp cũng dự kiến mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tụ điện gốm đa lớp (MLCC) - linh kiện có vai trò duy trì nguồn điện ổn định cho các bộ xử lý AI.

Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electro-Mechanics Chang Duck Hyun cho biết, việc kết hợp công nghệ chất nền bán dẫn và công nghệ MLCC có độ tin cậy cao sẽ giúp doanh nghiệp này cung cấp các giải pháp linh kiện đồng bộ, hỗ trợ Nvidia đưa các nền tảng AI ra thị trường toàn cầu đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và chất lượng.

Việc mở rộng hợp tác diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI, kéo theo nhu cầu tăng đối với GPU và các linh kiện bán dẫn tiên tiến.