Samsung mở rộng bản cập nhật One UI 9 toàn cầu cho loạt máy Galaxy S26, S25 và dòng Z mới

Samsung đang đẩy mạnh tốc độ triển khai giao diện One UI 9 trên phạm vi toàn cầu, mở rộng danh sách thiết bị hỗ trợ sau thời gian đầu giới hạn thử nghiệm tại thị trường Hàn Quốc. Bản nâng cấp phần mềm quan trọng này không chỉ xuất hiện trên các mẫu máy cao cấp nhất vừa trình làng mà còn được bổ sung nhanh chóng cho thế hệ tiền nhiệm cùng nhiều thiết bị màn hình gập độc đáo.

Danh sách thiết bị Galaxy chính thức nhận bản nâng cấp One UI 9

Chiến dịch cập nhật quy mô lớn của Samsung nhằm đồng bộ hóa trải nghiệm phần mềm mới cho hệ sinh thái di động. Các thiết bị thuộc dòng cao cấp Galaxy S và dòng màn hình gập tiên tiến Galaxy Z là những cái tên ưu tiên hàng đầu trong đợt phát hành lần này.

Đây là danh sách chi tiết các thiết bị Galaxy hiện đã có thể nâng cấp One UI 9

Cụ thể, người dùng các mẫu máy trong bảng tổng hợp dưới đây đã bắt đầu có thể tải về và cài đặt phiên bản phần mềm One UI 9:

Đáng chú ý, toàn bộ dải sản phẩm Galaxy S25 từ bản tiêu chuẩn đến các biến thể mở rộng như Edge và FE đều được cấp quyền nâng cấp sớm, thể hiện nỗ lực chăm sóc người dùng của hãng công nghệ xứ kim chi.

Tối ưu hiệu năng trên thế hệ phần cứng Galaxy S26 Ultra

Việc phát hành One UI 9 song hành cùng những nâng cấp vượt bậc trên phần cứng cao cấp, tiêu biểu là mẫu Galaxy S26 Ultra. Thiết bị này sở hữu sức mạnh ấn tượng nhằm khai thác trọn vẹn những cải tiến từ hệ điều hành mới.

Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy kết hợp RAM 12GB, mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà. Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6.9 inch độ phân giải 2K+, camera chính 200MP hỗ trợ zoom 100x chống rung OIS và quay video 8K chuyên nghiệp. Viên pin 5000mAh đi kèm sạc nhanh 60W cùng khung viền Armor Aluminum đạt chuẩn kháng nước IP68, hỗ trợ trọn vẹn bút S Pen cùng nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo tích hợp sâu trong One UI 9.

Mở rộng giao diện cho các thiết bị màn hình gập thế hệ mới

Bên cạnh dòng thanh truyền thống, các sản phẩm màn hình gập cao cấp bao gồm Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 và mẫu thiết kế gập ba Galaxy Z TriFold hoàn toàn mới cũng đã chính thức đón nhận phần mềm mới.

Samsung đã phát hành bản cập nhật cho mẫu Galaxy Z TriFold cùng Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7

Giao diện One UI 9 được tinh chỉnh để tận dụng tối đa không gian hiển thị linh hoạt trên các thiết bị gập, giúp thao tác chia màn hình và đa nhiệm diễn ra liền mạch hơn. Dự kiến danh sách thiết bị tương thích sẽ còn tiếp tục mở rộng sang các thế hệ máy cũ hơn sau khi hãng hoàn tất khâu kiểm tra và tối ưu hóa hệ thống.

Cách kiểm tra và lộ trình phát hành phần mềm

Thông thường, các gói cập nhật phần mềm lớn của Samsung được chia thành từng giai đoạn phát hành theo khu vực để kiểm soát rủi ro phát sinh lỗi và đảm bảo băng thông ổn định. Nếu chưa thấy thông báo tự động từ hệ thống, người dùng có thể thực hiện kiểm tra thủ công với các bước sau:

Truy cập vào ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.

Kéo xuống và chọn mục Cập nhật phần mềm.

Nhấn chọn Tải xuống và cài đặt để hệ thống tiến hành kiểm tra máy chủ.

Việc nhanh chóng mang One UI 9 đến cả những thiết bị thuộc thế hệ tiền nhiệm như dòng Galaxy S25 và dòng Galaxy Z mới phản ánh cam kết nhất quán của Samsung trong việc duy trì trải nghiệm liền mạch và giữ chân cộng đồng người dùng trung thành.