Con tàu sẽ được trang bị động cơ Triton của Tesser, một lò phản ứng FHR nhỏ gọn được chế tạo dành cho hệ thống đẩy tàu biển. Ảnh minh hoạ: IE.

Tập đoàn đóng tàu Samsung Heavy Industries (Hàn Quốc) bắt tay công ty công nghệ hạt nhân Tesser Atomics của Mỹ phát triển tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sử dụng năng lượng hạt nhân. Dự án hướng tới khai thác thương mại trên tuyến vận tải nối Mỹ với châu Âu, mở ra hướng đi mới cho ngành hàng hải trong nỗ lực giảm phát thải carbon.

Samsung Heavy Industries (SHI) và Tesser Atomics chính thức thiết lập quan hệ hợp tác thông qua biên bản ghi nhớ (MoU) được ký ngày 19/11/2026. Theo thỏa thuận độc quyền, SHI sẽ phụ trách thiết kế và đóng tàu, trong khi Tesser cung cấp công nghệ lò phản ứng hạt nhân và dẫn dắt quá trình xin cấp phép theo quy định.

Hai bên đặt mục tiêu đưa dự án đi từ giai đoạn kiểm chứng ý tưởng ban đầu đến khả năng triển khai và nhân rộng mô hình tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân phục vụ thương mại.

"Việc chứng minh khả năng ứng dụng động lực hạt nhân trên một tàu chở LNG hoạt động xuyên Đại Tây Dương sẽ mở ra những triển vọng mới cho quá trình giảm phát thải carbon trong ngành vận tải biển", ông Kyunghee Kim, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc bộ phận Kinh doanh tương lai của Samsung Heavy Industries, cho biết.

"Thông qua dự án này, chúng tôi muốn chứng minh rằng tàu thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể được triển khai trên một tuyến vận tải thực tế, đồng thời cung cấp cho các chủ tàu những cơ sở cần thiết để cân nhắc lựa chọn động lực hạt nhân cho thế hệ tàu tiếp theo", ông Kim nói thêm.

Lò phản ứng hàng hải Triton làm động lực cho con tàu

Con tàu dự kiến sử dụng hệ thống Triton của Tesser Atomics, một lò phản ứng hạt nhân nhiệt độ cao làm mát bằng muối fluoride (FHR) có thiết kế nhỏ gọn, được phát triển chuyên biệt cho mục đích đẩy tàu biển.

Hệ thống này sử dụng muối nóng chảy áp suất thấp làm chất tải nhiệt và nhiên liệu TRISO – một dạng nhiên liệu hạt nhân có độ bền cao, được Bộ Năng lượng Mỹ nghiên cứu và hoàn thiện qua hơn hai thập kỷ.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của Triton là khả năng tiếp nhiên liệu trực tuyến (online refueling), cho phép bổ sung nhiên liệu trong khi lò phản ứng vẫn đang hoạt động. Công nghệ này có thể loại bỏ nhu cầu dừng lò kéo dài và những đợt đưa tàu vào ụ khô để thay nhiên liệu – các công đoạn thường làm gián đoạn lịch trình vận chuyển hàng hóa thương mại.

Tesser Atomics được đồng sáng lập bởi Giám đốc điều hành Per F. Peterson, người từng tham gia thành lập Kairos Power. Trong khi Kairos Power tập trung phát triển các hệ thống lò phản ứng FHR phục vụ sản xuất điện cho lưới điện trên đất liền, Tesser đang điều chỉnh công nghệ nền tảng này để phục vụ riêng lĩnh vực vận tải biển.

"Các chủ tàu cần nguồn nhiên liệu hạt nhân đáng tin cậy và công nghệ lò phản ứng phù hợp với cách thức vận hành của những tàu chở hàng cỡ lớn", ông Peterson cho biết.

"Những con tàu này tiếp nhiên liệu trong khi vẫn hoạt động, vì vậy chủ tàu có thể chủ động lựa chọn thời điểm mua nhiên liệu mới. Samsung Heavy Industries sở hữu hàng chục năm kinh nghiệm thiết kế và đóng tàu chở LNG. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với họ để hướng tới việc chế tạo chiếc tàu chở LNG chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên", ông nói.

Nền tảng nghiên cứu và tham vọng mở rộng ra ngoài khơi

Cơ sở kỹ thuật cho dự án tàu chở LNG chạy bằng năng lượng hạt nhân được hình thành từ sáng kiến NuProShip của Na Uy. Chương trình này từng tiến hành đánh giá, sàng lọc các thiết kế lò phản ứng hạt nhân có tiềm năng ứng dụng trong vận tải thương mại.

Hiện hoạt động phát triển tiếp tục được triển khai thông qua SFI SAINT, một liên minh nghiên cứu nhận hỗ trợ từ Hội đồng Nghiên cứu Na Uy.

Khoa Vận hành Đại dương và Kỹ thuật Xây dựng thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) giữ vai trò dẫn dắt liên minh, trong khi Tesser tham gia với tư cách thành viên.

Dự án tàu chở LNG cũng đánh dấu lần hợp tác lớn thứ hai của Samsung Heavy Industries trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân trong năm 2026.

Trước đó, vào tháng 7, SHI đã ký một thỏa thuận riêng với công ty kỹ thuật Mỹ Sargent & Lundy để thiết kế nền tảng lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ nổi tiêu chuẩn hóa (FSMR).

Khác với các lò phản ứng được lắp đặt trực tiếp trên tàu để tạo động lực đẩy, những nền tảng ngoài khơi này được thiết kế để chứa một hoặc nhiều lò phản ứng chế tạo sẵn tại nhà máy, tích hợp hệ thống làm mát an toàn thụ động.

Các tổ hợp nổi này được kỳ vọng cung cấp nguồn điện linh hoạt, có thể mở rộng quy mô cho các thành phố ven biển và những khu công nghiệp ở khu vực xa xôi, mà không cần triển khai các công trình xây dựng quy mô lớn ngay tại địa điểm lắp đặt.

Theo IE