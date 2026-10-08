Samsung lần đầu vượt mốc lợi nhuận 100.000 tỷ Won nhờ cơn sốt chip AI

Nhu cầu chip AI bùng nổ, Samsung lập kỷ lục lợi nhuận mới. (Nguồn: Getty Images)

Lợi nhuận hoạt động quý III của Samsung được dự báo tăng 782% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ước đạt khoảng 195.000 tỷ Won, tăng gần 127% so với cùng kỳ.

Dù đạt lợi nhuận kỷ lục, cổ phiếu Samsung vẫn giảm 0,7% trong phiên giao dịch sáng 8/10. Ông Josh Gilbert, chuyên gia phân tích khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại nền tảng đầu tư eToro, nhận định diễn biến này phản ánh kỳ vọng rất cao của thị trường đối với các nhà sản xuất chip nhớ, trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào AI đang thúc đẩy nhu cầu đối với mặt hàng này.

Triển vọng của ngành chip được đánh giá tích cực khi nhu cầu chip nhớ phục vụ AI tiếp tục tăng trong khi nguồn cung còn hạn chế. Sự phát triển của các tác nhân AI cũng có thể đẩy nhu cầu lên cao hơn, bởi những công nghệ này cần nhiều bộ nhớ hơn các chatbot thông thường.

Khách hàng cũng đang ký các thỏa thuận mua chip nhớ trong nhiều năm, giúp Samsung có thể dự đoán nhu cầu tốt hơn và giảm bớt lo ngại về khả năng thị trường suy giảm trong tương lai.

Trong quý II, Samsung cũng ghi nhận kỷ lục với doanh thu 171.500 tỷ Won và lợi nhuận hoạt động 89.500 tỷ Won, nhờ hoạt động kinh doanh chip nhớ.

Samsung cũng tăng cường đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực AI. Tháng 9, tập đoàn Hàn Quốc công bố hợp tác chiến lược với startup Mistral AI của Pháp, theo đó dự kiến triển khai các mô hình AI của công ty này trong hoạt động sản xuất chất bán dẫn của Samsung.

Samsung dự kiến công bố báo cáo tài chính đầy đủ quý III vào cuối tháng này, trong đó có kết quả chi tiết của từng mảng kinh doanh.

(theo CNBC)