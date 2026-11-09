Samsung lần đầu vượt mốc 200.000 tỷ won tiền mặt

Samsung Electronics trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 200.000 tỷ won tiền mặt, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao.(Ảnh minh họa)

TTXVN dẫn báo cáo số liệu của ngành công nghiệp Hàn Quốc công bố ngày 8/11 cho biết, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt của Samsung Electronics đạt 214.800 tỷ won vào cuối quý III/2026, tăng 24.800 tỷ won so với mức 190.000 tỷ won ghi nhận vào cuối quý II năm nay.

Con số này cũng gần gấp đôi mức 108.500 tỷ won vào cuối quý III/2025. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của tập đoàn đạt 791.800 tỷ won, tăng 32.400 tỷ won so với ba tháng trước đó.

Nguồn tiền mặt hiện có tạo điều kiện để Samsung Electronics triển khai kế hoạch hoàn trả vốn quy mô lớn cho cổ đông. Hồi tháng 8/2026, tập đoàn công bố kế hoạch dành khoảng 90.000-110.000 tỷ won cho hoạt động hoàn trả cổ đông trong năm nay.

Song song với đó, Samsung dự kiến tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng sản xuất bán dẫn và hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D). Tổng mức đầu tư trong năm 2026 được dự báo vượt 100.000 tỷ won, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, khoảng 84.400 tỷ won dành cho việc mở rộng các cơ sở sản xuất chip nhớ.

Samsung Electronics dự báo chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2027, nhờ dòng vốn đầu tư bền vững vào lĩnh vực AI và tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ trên thị trường toàn cầu.

Tập đoàn cho biết sẽ công bố chính sách dành cho cổ đông trong năm tới tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027.