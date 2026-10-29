Samsung kiếm nhiều tiền chưa từng thấy

Samsung trở thành một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Ngày 29/10, Samsung công bố lợi nhuận hoạt động theo quý cao nhất từ trước đến nay trong ngành công nghệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp phải chi mạnh cho làn sóng AI để duy trì tăng trưởng, cổ phiếu công ty vẫn lao dốc khi các cổ đông thất vọng với lợi ích nhận được.

Lợi nhuận hoạt động của Samsung đạt 107.400 tỷ won (80,4 tỷ USD) trong giai đoạn tháng 7-9, vượt mức 62,9 tỷ USD của SK Hynix, công bố một ngày trước đó. Trong năm qua, Nvidia, Apple và Alphabet lần lượt ghi nhận lợi nhuận hoạt động theo quý kỷ lục, đạt 63,7 tỷ, 50,8 tỷ và 40,8 tỷ USD.

Dù vậy, cổ phiếu Samsung giảm hơn 6% trong phiên giao dịch buổi chiều tại Seoul. Nhà đầu tư không hài lòng với khoản cổ tức tổng cộng 30.000 tỷ won, tương đương 4.601 won/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức 20.000 won/cổ phiếu SK Hynix công bố.

Ông MS Hwang, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận định cổ phiếu giảm do chính sách hoàn trả lợi ích cho cổ đông không tạo ra bất ngờ tích cực cho cổ đông. “Điều này cho thấy thách thức thực sự khi hoạt động trên thị trường chứng khoán với kỳ vọng ở mức cao”, ông Hwang cho biết trong một báo cáo.

Samsung cho biết nhu cầu mạnh dự kiến tiếp tục duy trì, do sự tăng tốc trong cuộc cạnh tranh xây dựng hạ tầng và các tác nhân AI. Hãng cũng dự báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ kéo dài đến năm 2028, do cần nhiều thời gian để xây dựng năng lực sản xuất.

“Tình trạng nguồn cung khan hiếm dự kiến tiếp diễn do việc mở rộng công suất sản xuất trong ngắn hạn thông qua xây dựng nhà máy mới sẽ gặp nhiều khó khăn”, ông Kim Jae-june, Phó chủ tịch điều hành bộ phận chip nhớ của Samsung, cho biết trong cuộc họp ngày 29/10.

Chi tiêu vốn của Samsung đạt 29.000 tỷ won trong quý III/2026, tăng 12.200 tỷ won so với quý trước và cao hơn 19.800 tỷ won so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự kiến tổng chi tiêu vốn cả năm đạt khoảng 84.400 tỷ won. Trong đó, 76.800 tỷ won được phân bổ cho bộ phận bán dẫn để xây dựng nhà máy mới và phát triển hạ tầng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu AI.

Lợi nhuận hoạt động của bộ phận bán dẫn Samsung đạt 106.500 tỷ won trong quý III/2026, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, mảng kinh doanh điện thoại thông minh và thiết bị mạng ghi nhận khoản lỗ 600 tỷ won do áp lực chi phí và nhu cầu suy giảm.

Samsung cho biết toàn bộ sản lượng chip nhớ băng thông cao (HBM) tiên tiến của hãng dành cho năm tới đã được đặt mua hết. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn khác trên toàn cầu cũng đang tích cực tìm kiếm những linh kiện thiết yếu cho hoạt động tính toán AI.

Công ty cũng cho biết thị phần HBM đã tăng lên mức tương đương thị phần của hãng trên thị trường DRAM truyền thống. Theo Asia Nikkei, điều này cho thấy Samsung đã bắt kịp SK Hynix, doanh nghiệp lâu nay dẫn đầu trong lĩnh vực HBM.