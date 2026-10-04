Samsung hé lộ công nghệ bảo mật màn hình mới trên Galaxy S27 Ultra

Sau khi Xiaomi 18 Pro được giới thiệu với màn hình riêng tư hỗ trợ chế độ chia đôi, Samsung được cho là cũng đang phát triển giải pháp tương tự. Tính năng này có thể xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra, mẫu flagship tiếp theo của hãng. Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Samsung đang cân nhắc cơ chế Privacy Display có thể hoạt động cùng lúc với chế độ đa nhiệm hai cửa sổ. Đây sẽ là một hướng tiếp cận mới trong việc bảo vệ nội dung hiển thị trên màn hình.

Công nghệ được nhắc đến không hoàn toàn mới đối với các thiết bị Galaxy. Privacy Display từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra với khả năng hạn chế góc nhìn từ hai bên. Người dùng có thể áp dụng cơ chế này cho một số ứng dụng, thông báo hoặc màn hình nhập mật khẩu. Nhờ đó, nội dung riêng tư sẽ khó bị quan sát từ góc nghiêng.

Điểm đáng chú ý trên Galaxy S27 Ultra nằm ở cách tính năng này được áp dụng khi đa nhiệm. Thay vì che toàn bộ màn hình, hệ thống được cho là có thể xử lý riêng từng khu vực hiển thị. Khi hai ứng dụng mở song song, mỗi nửa màn hình có thể được thiết lập trạng thái bảo mật khác nhau. Điều này giúp người dùng chủ động hơn trong việc lựa chọn nội dung cần che chắn.

Công nghệ được nhắc đến không hoàn toàn mới đối với các thiết bị Galaxy.

Chẳng hạn, các ứng dụng ngân hàng hoặc tin nhắn có thể được đặt trong vùng bảo vệ riêng tư. Trong khi đó, trình duyệt web hoặc ứng dụng xem video ở nửa màn hình còn lại vẫn có thể hiển thị bình thường. Cách vận hành này đặc biệt hữu ích khi sử dụng điện thoại tại những nơi đông người. Người dùng không cần áp dụng chế độ chống nhìn trộm cho toàn bộ màn hình nếu chỉ một phần nội dung cần được bảo vệ.

Một khả năng khác được đề cập liên quan đến thanh chia giữa hai cửa sổ. Khi người dùng thay đổi kích thước của từng ứng dụng, khu vực Privacy Display có thể tự động điều chỉnh theo phần màn hình tương ứng. Như vậy, vùng bảo mật sẽ không cố định mà thay đổi theo bố cục đa nhiệm. Cách triển khai này có thể giúp tính năng hoạt động linh hoạt hơn trong thực tế.

Nếu được triển khai, giải pháp mới sẽ mở rộng đáng kể cách sử dụng Privacy Display trên điện thoại Galaxy. Người dùng có thể vừa làm việc với hai ứng dụng vừa kiểm soát riêng nội dung hiển thị ở từng khu vực. Đây cũng được xem là cách Samsung tiếp cận tính năng màn hình riêng tư theo hướng linh hoạt hơn. Động thái này xuất hiện sau khi Xiaomi đưa cơ chế tương tự lên dòng flagship mới.

Một khả năng khác được đề cập liên quan đến thanh chia giữa hai cửa sổ.

Thông tin về tính năng hiện chủ yếu đến từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe. Người này đã chia sẻ một đoạn video được cho là cho thấy Privacy Display đang hoạt động trên Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức về tính năng cũng như cách thức triển khai. Vì vậy, các chi tiết được tiết lộ ở thời điểm hiện tại vẫn có thể thay đổi.

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp bảo mật trên màn hình. Nếu Privacy Display có thể hoạt động độc lập cho từng cửa sổ, tính năng này sẽ phù hợp hơn với nhu cầu đa nhiệm. Dù vậy, khả năng Samsung đưa cơ chế này lên phiên bản thương mại vẫn cần chờ thêm thông tin chính thức. Người dùng sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn khi thiết bị được hãng công bố.