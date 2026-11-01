Samsung giảm sản lượng Galaxy A, người dùng có thể khó mua hơn

Samsung đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất dòng Galaxy A trong bối cảnh chi phí linh kiện bán dẫn ngày càng tăng. Theo ETNews của Hàn Quốc, hãng dự kiến giảm khoảng 20% sản lượng Galaxy A trong quý IV/2026 so với kế hoạch ban đầu. Tính trên quy mô cả năm, lượng thiết bị bị cắt giảm có thể lên tới khoảng 10 triệu chiếc. Động thái này có nguy cơ khiến nguồn cung điện thoại Samsung ở phân khúc giá rẻ và tầm trung bị thu hẹp.

Galaxy A là dòng smartphone tầm trung đóng vai trò quan trọng trong chiến lược cạnh tranh của Samsung tại nhiều thị trường.

Nguyên nhân chính được cho là tình trạng chipflation, thuật ngữ chỉ xu hướng giá chip tăng cao, cùng chi phí các linh kiện quan trọng leo thang. Theo thông tin được cung cấp, chip nhớ và các linh kiện bán dẫn chiếm hơn 50% tổng chi phí sản xuất một chiếc smartphone giá rẻ hoặc tầm trung. Khi chi phí đầu vào tăng, các nhà sản xuất phải cân nhắc giữa việc duy trì giá bán dễ tiếp cận và bảo vệ biên lợi nhuận. Samsung được cho là đang tính đến khả năng tiếp tục giảm sản lượng Galaxy A hơn 10% trong năm 2027.

Việc thu hẹp nguồn cung có thể tác động đến một trong những trụ cột kinh doanh quan trọng của Samsung. Khác với Galaxy S hay Galaxy Z hướng đến phân khúc cao cấp, Galaxy A tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn nhờ mức giá dễ tiếp cận. Theo Counterpoint Research, Samsung đạt thị phần 17% tại Ấn Độ, trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường trong bối cảnh lượng smartphone xuất xưởng tại đây giảm 20% trong quý III, xuống mức thấp nhất theo quý trong một thập kỷ.

Sức hút của Galaxy A còn thể hiện qua thứ hạng doanh số. Dữ liệu Counterpoint Research được dẫn trong báo cáo cho thấy dòng máy này có 5 đại diện trong top 10 smartphone bán chạy nhất quý I/2026 và chiếm ba vị trí dẫn đầu trong quý II. Những con số này cho thấy các mẫu điện thoại phổ thông đóng vai trò đáng kể trong việc duy trì sức cạnh tranh của Samsung, đặc biệt tại các thị trường nhạy cảm với giá bán.

Giá chip và linh kiện tăng cao tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất điện thoại giá rẻ và tầm trung.

Dù cắt giảm sản lượng có thể giúp Samsung kiểm soát chi phí và tập trung nguồn lực vào smartphone cao cấp, chiến lược này cũng tiềm ẩn rủi ro. Nguồn cung Galaxy A hạn chế có thể khiến người mua khó tìm được mẫu máy phù hợp, đồng thời tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ. Nếu muốn thuyết phục khách hàng chuyển sang Galaxy S hoặc Galaxy Z, Samsung sẽ cần đưa ra những nâng cấp đủ khác biệt về trải nghiệm, thay vì chỉ cải thiện nhỏ về màn hình hay hiệu năng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế của kế hoạch cắt giảm sản lượng vẫn cần được theo dõi.

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