Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Ảnh: Mat Smith

Theo đó, Samsung Gallery đồng bộ Google cho phép người dùng điện thoại Galaxy sao lưu ảnh, video lên kho lưu trữ Google ngay trong ứng dụng thư viện có sẵn của máy. Trước đây, chủ máy Samsung muốn đưa ảnh lên tài khoản Google phải dùng thêm Google Photos, thay cho Gallery hoặc chạy song song với nó. Bản cập nhật lần này cho người dùng thêm một lựa chọn, họ có thể ở lại với Gallery mà ảnh vẫn được sao lưu lên kho Google.

Ai từng dùng điện thoại Samsung hẳn đã ít nhất một lần thấy máy nhắc sao lưu ảnh lên OneDrive, dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft. Tháng 9 vừa qua, Samsung bỏ khả năng đồng bộ OneDrive khỏi Gallery. Theo tìm hiểu Samsung nhiều khả năng đã chuẩn bị mối hợp tác mới từ trước, đến nay mới công bố.

Hiện tại, tính năng chỉ có trên một số máy Galaxy chạy One UI 9, phiên bản giao diện Android tùy biến mới nhất của Samsung. Hãng cho biết sẽ đưa tính năng lên thêm nhiều thiết bị theo từng đợt, tuy nhiên chưa nêu danh sách máy hay mốc thời gian cụ thể. Người dùng muốn bật đồng bộ chỉ cần chạm biểu tượng đám mây trong Gallery, hoặc vào phần cài đặt của ứng dụng rồi gạt bật mục Đồng bộ ảnh và video.

Vì ảnh và video được đưa lên tài khoản Google, người có nhiều thiết bị Galaxy có thể xem lại chúng trên máy khác. Họ đăng nhập cùng tài khoản trên thiết bị thứ hai rồi bật đồng bộ như trên máy đầu. Gallery trên máy này sẽ hiện bản xem trước của các ảnh, video đã đồng bộ, còn ai cần tệp gốc thì chọn và tải về.

Samsung cũng ra thêm một tính năng cho nhu cầu ngược lại, tức là dọn bộ nhớ máy sau khi ảnh đã lên kho Google. Tùy chọn Giải phóng dung lượng nằm ngay trong phần cài đặt Đồng bộ ảnh và video. Tùy chọn này xóa tệp gốc khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng nhưng vẫn giữ ảnh thu nhỏ trong Gallery.

Hiện tại, mỗi tài khoản Google mặc định có 5 GB miễn phí, nâng được lên 15 GB nếu người dùng xác minh một số điện thoại hợp lệ. Dung lượng này dùng chung cho mọi dịch vụ của Google, nên kho ảnh lớn có thể làm đầy nó khá nhanh. Ai cần thêm dugn lượng phải mua gói Google One, giá 2 USD mỗi tháng cho 100 GB hoặc 3 USD cho 200 GB.

Có thể thấy, việc chuyển từ Microsoft sang Google cho thấy Samsung đang gắn Gallery chặt hơn với dịch vụ của đối tác Android lâu năm. Điều đáng chờ tiếp theo là Samsung sẽ đưa tính năng lên các dòng máy cũ nhanh đến đâu, và hãng có công bố thêm ưu đãi lưu trữ cho người dùng Galaxy hay không.