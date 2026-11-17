Samsung Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra vừa giành giải Best of Innovation tại CES 2027, hạng mục vinh danh những sản phẩm có tính đột phá cao nhất về công nghệ và thiết kế tổng thể. Theo nguồn tin, đây là bước tiến mới của Samsung trong mảng thiết bị di động màn hình gập.

Tuy vậy, thông tin về hai thiết bị hiện chỉ dựa trên báo cáo ban đầu. Các thông số chi tiết vẫn cần Samsung chính thức xác nhận.

Best of Innovation: danh hiệu dành cho những cải tiến đột phá

Theo thông tin mới nhất, thế hệ điện thoại gập mới đã chính thức nhận giải Best of Innovation tại triển lãm năm nay. Giải thưởng đánh giá cao tính đột phá về công nghệ lẫn thiết kế, thay vì chỉ xét một tính năng riêng lẻ.

Galaxy Z Fold8 Series ẵm giải thưởng danh giá tại CES 2027

Việc đạt danh hiệu này cho thấy những cải tiến đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của phiên bản Ultra đánh dấu chiến lược mở rộng phân khúc cao cấp của Samsung.

Fold8 và Fold8 Ultra: hai cấu hình gập, hai tầm nhìn khác nhau

Theo thông tin niêm yết được nêu trong nguồn, cả hai máy cùng dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, bộ nhớ 12GB RAM và 256GB lưu trữ, màn hình gập Dynamic AMOLED 2X tần số quét 120 Hz. Sự khác biệt nằm ở kích thước màn hình, camera, dung lượng pin và vật liệu hoàn thiện.

Đáng chú ý, phiên bản Ultra có màn hình lớn hơn, camera chính độ phân giải cao hơn và pin dung lượng lớn hơn. Nguồn tin không nêu trọng lượng của Fold8 Ultra nên chưa thể so sánh mức độ mỏng nhẹ giữa hai máy.

Giải thưởng củng cố vị thế của Samsung ở mảng màn hình gập

Theo nguồn tin, thành tích tại CES 2027 củng cố vị thế dẫn đầu của Samsung trên thị trường. Việc duy trì đổi mới liên tục giúp dòng thiết bị gập tiếp cận gần hơn với nhu cầu khắt khe của người dùng.

Ngoài ra, giải Best of Innovation thường chỉ được trao cho những thiết bị mang lại giá trị sử dụng thực tế vượt trội. Điều này tạo ra kỳ vọng lớn cho người tiêu dùng trước thời điểm sản phẩm chính thức lên kệ.

Thiết kế mặt sau của Galaxy Z Fold8

Điều người dùng cần lưu ý trước khi kỳ vọng

Các thông số chi tiết của bộ đôi này chưa được công bố đầy đủ. Những số liệu trong bảng trên là thông tin niêm yết tại kênh bán lẻ mà nguồn tin trích dẫn, chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung.

Nhìn chung, việc Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra giành giải thưởng lớn là tín hiệu tích cực cho thị trường di động. Người dùng có thể mong đợi trải nghiệm công nghệ tiên tiến khi bộ đôi này được phát hành, song cần chờ thêm xác nhận từ hãng. Thông tin theo GSMArena.