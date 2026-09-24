Samsung Galaxy Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra lộ diện thông số cùng chip Dimensity 9500

Thị trường máy tính bảng cao cấp chuẩn bị đón nhận bước chuyển biến lớn khi toàn bộ thông tin chi tiết về bộ đôi Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra của Samsung vừa được tiết lộ. Đợt rò rỉ dữ liệu này hé lộ cấu hình phần cứng mạnh mẽ với vi xử lý thế hệ mới, sự tinh chỉnh trong ngôn ngữ thiết kế cùng mức giá khởi điểm đáng chú ý trước thềm ra mắt chính thức vào ngày 7 tháng 10.

Thiết kế và thông số kỹ thuật của Galaxy Tab Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra được hé lộ

Sự hồi sinh của phiên bản Plus và thay đổi trong thiết kế cụm camera

Theo các tài liệu từ nguồn tin WinFuture, dòng sản phẩm mới vẫn duy trì nhiều đường nét quen thuộc từ thế hệ tiền nhiệm với khung kim loại nguyên khối sang trọng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự trở lại của phiên bản Plus sau khoảng thời gian hai năm vắng bóng trên thị trường, mang lại sự lựa chọn cân bằng giữa kích thước và sức mạnh.

Thiết kế Galaxy Tab S12 Plus

Galaxy Tab S12+ được trang bị màn hình kích thước 12.6 inch rộng rãi, tối ưu tốt cho nhu cầu đa nhiệm và giải trí chuyên sâu. Tuy nhiên, mặt sau của thiết bị có sự tinh giản rõ rệt khi chỉ còn duy nhất một cảm biến chính 13 megapixel, thay vì cụm camera kép như các phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, Galaxy Tab S12 Ultra tiếp tục giữ hệ thống camera kép gồm cảm biến chính 13 megapixel kết hợp ống kính góc siêu rộng 8 megapixel với một số thay đổi nhỏ ở khu vực viền mô-đun.

Ở mặt trước, cả hai phiên bản đều tích hợp camera 12 megapixel, hỗ trợ quay video độ phân giải 4K nhằm nâng cao chất lượng đàm thoại trực tuyến và hội họp từ xa. Toàn bộ thân máy của hai thiết bị đều đạt tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68, bảo đảm khả năng hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường.

Sức mạnh xử lý đột phá từ vi xử lý Dimensity 9500 và nguồn năng lượng lớn

Bước ngoặt kỹ thuật lớn nhất trên thế hệ Galaxy Tab S12 nằm ở hệ thống xử lý trung tâm. Samsung dự kiến sẽ trang bị cho cả hai mẫu máy tính bảng vi xử lý Dimensity 9500 tối tân do MediaTek phát triển, sở hữu xung nhịp tối đa lên tới 4.21GHz. Việc áp dụng kiến trúc chip hiệu năng cao này hứa hẹn mang lại khả năng xử lý đồ họa và tính toán dữ liệu vượt trội cho các tác vụ chuyên nghiệp.

Thiết kế Galaxy Tab S12 Ultra

Về khả năng đa nhiệm và lưu trữ, cả hai model đều có cấu hình tiêu chuẩn gồm bộ nhớ RAM 12GB cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 256GB và 512GB. Riêng mẫu Ultra được định vị ở phân khúc cao hơn với phiên bản mở rộng có dung lượng RAM lên đến 16GB và bộ nhớ lưu trữ 1TB.

Khả năng vận hành liên tục cũng được tối ưu hóa nhờ dung lượng pin lớn. Cụ thể, Galaxy Tab S12+ sở hữu viên pin 10,600mAh, trong khi Galaxy Tab S12 Ultra được tích hợp viên pin lên tới 11,600mAh. Cả hai đều hỗ trợ giải pháp sạc nhanh công suất 45W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy cho những viên pin kích thước lớn này.

Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật then chốt giữa hai mẫu máy tính bảng cao cấp dựa trên các báo cáo rò rỉ gần nhất:

Chiến lược phân khúc và thời điểm phát hành

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp dự kiến được ra mắt chính thức vào ngày 7 tháng 10 tới đây với hai màu sắc chủ đạo là xám và bạc lịch lãm. Về mức giá công bố tại thị trường châu Âu, Galaxy Tab S12+ có giá khởi điểm từ 1,299 €, trong khi Galaxy Tab S12 Ultra bắt đầu từ 1,539 € (khoảng 45 triệu đồng).

Mức giá này định vị bộ đôi sản phẩm vào nhóm thiết bị giải trí và làm việc cao cấp hàng đầu. Với phần cứng được làm mới đồng bộ từ vi xử lý Dimensity 9500 đến dung lượng pin lớn, Galaxy Tab S12 Series được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn hiệu năng mới cho các thiết bị Android trong phân khúc máy tính bảng chuyên dụng.