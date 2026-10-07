Samsung Galaxy S27 Ultra mở ra kỷ nguyên chiến game PC nhờ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Mẫu điện thoại cao cấp thế hệ mới Samsung Galaxy S27 Ultra đang đứng trước cơ hội trở thành một thiết bị chơi game cá nhân mạnh mẽ khi các rào cản kỹ thuật giữa nền tảng máy tính và di động dần được xóa bỏ. Những rò rỉ công nghệ gần đây cho thấy nhà sản xuất Hàn Quốc đang ấp ủ kế hoạch đưa các tựa game bom tấn chuẩn AAA vốn chỉ dành riêng cho PC lên mẫu flagship này.

Samsung Galaxy S27 Ultra (bản dựng).

Đột phá phần mềm: Trình điều khiển GPU tối ưu và hỗ trợ DirectX 12

Theo dữ liệu rò rỉ từ chuyên trang Geekerwan được SamMobile dẫn lại, nút thắt lớn nhất của việc đưa game máy tính lên di động đang được tháo gỡ từ cấp độ hệ thống. Qualcomm hiện đang phát triển một bộ trình điều khiển GPU chính thức, hướng tới việc vận hành trực tiếp các trò chơi PC đã qua biên dịch ngay trên nền tảng Android.

Điểm then chốt trong kế hoạch này là việc hỗ trợ trực tiếp chuẩn đồ họa DirectX 12 cho kiến trúc vi xử lý đồ họa Adreno. Trước đây, người dùng buộc phải sử dụng các phần mềm giả lập từ bên thứ ba với độ trễ cao, tiêu hao nhiều tài nguyên và thiếu tính ổn định. Giải pháp trình điều khiển đồng bộ từ nhà sản xuất vi xử lý hứa hẹn mang đến một môi trường tương thích sâu, khai phóng tối đa hiệu suất tính toán của phần cứng.

Khả năng vận hành thực tế trên thiết bị thử nghiệm

Để đánh giá tính khả thi, Geekerwan đã tiến hành thử nghiệm công nghệ này trên thiết bị tham chiếu tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Kết quả ghi nhận bước đầu rất tích cực khi những tựa game nặng hàng đầu hiện nay như Cyberpunk 2077 và Black Myth: Wukong đều đã khởi chạy thành công ở chế độ đồ họa DirectX 12.

Dù màn trình diễn cho thấy tiềm năng công nghệ đáng kể, giới phân tích vẫn giữ góc nhìn thận trọng. Các thông số vận hành then chốt như mức độ ổn định khung hình mỗi giây hay khả năng kiểm soát nhiệt độ và lượng điện tiêu thụ vẫn chưa được công bố. Màn thử nghiệm hiện tại đóng vai trò xác nhận tính khả thi về mặt kỹ thuật hơn là khẳng định thiết bị di động có thể thay thế hoàn toàn máy chơi game chuyên dụng.

Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đến từ Qualcomm.

Nâng cấp phần cứng với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và RAM LPDDR6

Nhằm đáp ứng yêu cầu bộ nhớ khổng lồ của các trò chơi máy tính, giải pháp phần cứng trên dòng sản phẩm mới cũng được nâng cấp tương xứng. Samsung dự kiến sẽ trang bị dung lượng RAM LPDDR6 lên tới 16GB cho dòng máy này.

Cấu hình mạnh mẽ kết hợp giữa bộ nhớ thế hệ mới và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được cân nhắc xuất hiện trên phiên bản Galaxy S27 Pro cũng như biến thể cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra tại một số thị trường. Băng thông bộ nhớ mở rộng đóng vai trò quyết định trong việc lưu trữ tài nguyên đồ họa độ phân giải cao khi xử lý game nặng.

Sự kết hợp giữa nâng cấp kiến trúc phần mềm và cấu hình phần cứng tân tiến đang mở ra triển vọng đưa trải nghiệm giải trí tương tác trên di động bước sang một giai đoạn phát triển mới.