Samsung Galaxy S27 lộ 5 tùy chọn màu qua hình nền rò rỉ, nổi bật Đỏ burgundy và Xanh navy

Bộ hình nền mặc định bị rò rỉ từ tệp tin hệ thống đã vô tình hé lộ 5 phiên bản màu sắc tiềm năng của dòng flagship Samsung Galaxy S27. Trong đó, hai tông màu trầm gồm Đỏ burgundy và Xanh navy được chú ý nhiều nhất. Tuy nhiên, Samsung chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về danh sách màu này.

Các màu sắc sẽ được giới thiệu cùng dòng Galaxy S27.

Năm hình nền, năm tông màu: những gì đã lộ diện

Theo chuyên trang SammyGuru, 5 hình nền chính thức do Samsung thiết kế cho dòng Galaxy S27 được trích xuất từ các tập tin firmware bị rò rỉ. Ngoài việc mang đến diện mạo giao diện mới, loạt hình ảnh này còn được xem là gợi ý về bảng màu mà hãng dự kiến áp dụng cho series Galaxy S27.

Điểm chung của các thiết kế là đều dùng họa tiết dải ruy băng gấp nếp. Mỗi hình nền được phối theo một tông màu riêng, gồm: Trắng, Xanh navy, Xanh nhạt, Hồng và Đỏ burgundy.

Vì sao hình nền có thể báo trước màu vỏ máy?

Samsung có truyền thống đồng bộ màu hình nền mặc định với lớp vỏ thiết bị. Từ đó, giới công nghệ có cơ sở để cho rằng đây là 5 tùy chọn màu chủ đạo của Galaxy S27.

Đáng lưu ý, dòng máy này vốn được đồn đoán sẽ có tổng cộng 4 phiên bản khi ra mắt. Con số 4 phiên bản so với 5 hình nền cho thấy danh sách cuối cùng vẫn chưa thể khẳng định.

Những điều chưa rõ: màu thương mại và hình nền động

Do Samsung chưa xác nhận, danh sách màu thương mại cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi trước ngày ra mắt. Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, nhà sản xuất Hàn Quốc cũng thường tung ra một số màu độc quyền chỉ bán trực tuyến hoặc dành riêng cho từng thị trường.

Một chi tiết khác là các tệp tin rò rỉ hiện chỉ dừng ở dạng hình nền tĩnh. Người dùng vẫn kỳ vọng Samsung tích hợp thêm hình nền động với hiệu ứng chuyển động mượt mà cho thế hệ flagship mới. Tuy nhiên, thông tin về tính năng này vẫn là một ẩn số.

Galaxy S27 còn nhiều mảnh ghép chưa lộ diện

Dòng Galaxy S27 còn một khoảng thời gian nữa mới chính thức ra mắt. Dù vậy, những mảnh ghép đầu tiên về ngôn ngữ thiết kế, cấu hình phần cứng, giá bán và thời điểm trình làng đã bắt đầu xuất hiện.

Bộ hình nền mới này tiếp tục cho người hâm mộ cái nhìn rõ hơn về sự chuẩn bị của Samsung. Nhiều chi tiết đáng chú ý khác dự kiến sẽ còn được hé lộ trong thời gian tới, và người dùng nên xem đây là thông tin rò rỉ chưa được xác nhận.