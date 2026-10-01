Samsung Galaxy M08 và Galaxy F08 trình làng: Pin 6.000mAh và hỗ trợ phần mềm đến năm 2032

Samsung vừa mở rộng phân khúc thiết bị phổ thông tại thị trường Ấn Độ bằng việc giới thiệu bộ đôi Galaxy M08 và Galaxy F08. Cả hai mẫu điện thoại mới tập trung giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dùng hiện đại: thời lượng pin bền bỉ, khả năng chống chịu điều kiện môi trường cơ bản và chu kỳ vòng đời phần mềm dài hạn hiếm thấy trong phân khúc giá rẻ.

Galaxy F08 và Galaxy M08 ra mắt

Thiết kế thực dụng và màn hình kích thước lớn 6.7 inch

Về ngoại hình, Galaxy M08 và Galaxy F08 sở hữu phong cách thiết kế tối giản, hướng đến sự tiện dụng khi thao tác hằng ngày. Hai thiết bị có kích thước vật lý 167.4 x 77.4 x 8.0mm cùng trọng lượng 197g, mang lại cảm giác cầm nắm đầm tay nhưng vẫn giữ được độ mỏng hợp lý dù tích hợp viên pin lớn.

Điểm nhấn đáng chú ý trên bộ đôi này là khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP64. Chuẩn bảo vệ này giúp thiết bị an toàn hơn trước các tác động bất ngờ như nước bắn hoặc tiếp xúc với môi trường nhiều bụi bẩn. Ngoài ra, cảm biến vân tay vật lý được tích hợp khéo léo vào cạnh bên giúp mở khóa nhanh và nâng cao tính bảo mật khi sử dụng.

Ngoại hình của Galaxy F08

Mặt trước của máy được trang bị màn hình kích thước 6.7 inch sử dụng tấm nền PLS LCD, độ phân giải HD+ (720 x 1,600 pixel). Khả năng hiển thị 16 triệu màu của tấm nền giúp đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí cơ bản như xem video, theo dõi tin tức và duyệt web thường nhật.

Cấu hình với MediaTek Helio G99+ và bước đột phá về hỗ trợ phần mềm

Về hiệu năng phần cứng, cả Galaxy M08 và Galaxy F08 đều được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G99+ tám nhân với xung nhịp cao nhất 2.2GHz. Đi kèm với vi xử lý này là dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ trong 64GB. Đối với nhu cầu lưu trữ nhiều dữ liệu, hình ảnh hay video, người dùng có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ dung lượng lên tới 2TB.

Ngoại hình của Galaxy M08

Yếu tố tạo nên sức cạnh tranh vượt trội nhất của bộ đôi này nằm ở chính sách cập nhật hệ điều hành. Máy được cài đặt sẵn nền tảng Android 17 ngay khi xuất xưởng, đồng thời nhận cam kết từ Samsung về 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật các bản vá bảo mật liên tục. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng được hỗ trợ phần mềm chính thức đến năm 2032, thiết lập một tiêu chuẩn mới về vòng đời sản phẩm trong phân khúc giá thấp.

Viên pin 6.000mAh, hệ thống camera 50MP và các tiện ích mở rộng

Đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao, Samsung đã trang bị cho Galaxy M08 và Galaxy F08 thỏi pin dung lượng lên tới 6.000mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 25W thông qua cổng giao tiếp USB Type-C hiện đại. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý củ sạc nhanh tương thích sẽ không đi kèm bên trong hộp đựng.

Hệ thống quang học phía sau bao gồm cảm biến chính 50MP có khả năng lấy nét tự động, hỗ trợ thu phóng kỹ thuật số tối đa 10x và ghi hình video chuẩn Full HD ở tốc độ 30 khung hình/giây. Đi kèm với cảm biến chính là camera phụ 2MP phục vụ việc đo độ sâu trường ảnh để tạo hiệu ứng xóa phông. Ở mặt trước, camera selfie 8MP bố trí dạng khuyết trên màn hình đáp ứng nhu cầu đàm thoại video và chụp ảnh cá nhân cơ bản.

Các điện thoại mới của Samsung hứa hẹn là những lựa chọn chất lượng trong phân khúc tầm trung

Bên cạnh cấu hình kỹ thuật, Samsung bổ sung các tính năng thông minh gồm Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm), tính năng Quick Share chia sẻ tệp nhanh, cơ chế bảo mật Knox Vault và hệ sinh thái quản lý nhà thông minh SmartThings. Thiết bị giữ lại giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5mm truyền thống, đồng thời hỗ trợ mạng di động 4G LTE, SIM kép, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 và định vị vệ tinh GPS.

Bảng thông số kỹ thuật tổng quan Galaxy M08 và Galaxy F08

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn 6.000mAh, chuẩn kháng nước IP64 và chính sách cập nhật kéo dài tới năm 2032, Samsung Galaxy M08 và Galaxy F08 mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho nhóm người tiêu dùng phổ thông tại các thị trường mới nổi.