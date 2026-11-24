Galaxy Fit 4, vòng đeo tay thông minh của Samsung, có thể được bán tại châu Âu từ 79.90 EUR (tương đương 2.24 triệu đồng), theo báo cáo từ trang Dealabs. Mức này cao hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm. Thiết bị cũng được cho là sẽ có tinh chỉnh về ngoại hình và hỗ trợ thanh toán không chạm qua NFC. Samsung chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào trong số này.

Mức giá 79.90 EUR: con số rò rỉ từ thị trường châu Âu

Theo Dealabs, giá bán Galaxy Fit 4 tại châu Âu có thể bắt đầu ở mức 79.90 EUR. Nguồn tin nhận định đây là mức nhỉnh hơn so với thế hệ trước. Tuy nhiên, thông tin về giá chỉ dừng ở rò rỉ, và hãng chưa công bố chiến lược định giá cho sản phẩm này.

Thiết kế vòng đeo tay thông minh Samsung Galaxy Fit

Người dùng quan tâm có thể tham khảo Galaxy Fit 3 để hình dung mặt bằng tính năng hiện tại. Theo thông tin nguồn đưa ra, mẫu này có màn hình AMOLED 1.6 inch và thời lượng pin lên đến 13 ngày. Thiết bị còn tự động phát hiện té ngã và gửi yêu cầu trợ giúp, đồng thời theo dõi giấc ngủ cùng hơn 100 chế độ luyện tập tích hợp sẵn.

Thiết kế Galaxy Fit 4: tinh chỉnh thay vì lột xác

Bên cạnh giá bán, ngoại hình là điểm được nhắc đến tiếp theo. Theo nguồn tin, Galaxy Fit 4 dự kiến không thay đổi hoàn toàn mà chỉ được chỉnh gọn hơn. Thiết bị tiếp tục dùng màn hình OLED chữ nhật, nhưng phần viền bezel được làm mỏng lại để tạo cảm giác hiện đại hơn.

Vòng đeo tay này vẫn giữ các tính năng theo dõi nhịp tim và sức khỏe cơ bản. Ngoài ra, cơ chế dây đeo tháo lắp nhanh (quick-release) có thể xuất hiện. Nếu có, người dùng sẽ dễ thay dây theo sở thích cá nhân.

Tính năng phần mềm trên vòng đeo tay thông minh Samsung

NFC và Samsung Wallet: lý do khiến giá nhích lên?

Chi tiết đáng chú ý nhất là khả năng hỗ trợ NFC. Dữ liệu từ ứng dụng Galaxy Wearable cho thấy có mục Samsung Wallet, ngầm xác nhận thiết bị cho phép thanh toán không chạm. Giới hạn cụ thể của tính năng này hiện chưa rõ.

Nếu được tích hợp, thanh toán một chạm qua Samsung Wallet sẽ mang lại nhiều tiện lợi. Người dùng yêu thích thể thao có thể chạy bộ hoặc tập luyện ngoài trời mà không cần mang theo điện thoại.

Tính năng Galaxy Fit 4 được tiết lộ trong rò rỉ trước đó

Về màu sắc, các nguồn tin cho biết sản phẩm sẽ có ba phiên bản: đen, trắng và xanh lá. Việc bổ sung tính năng mới được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào mức giá tăng.

Đặt cạnh nhau: Galaxy Fit 4 rò rỉ và Galaxy Fit 3

Những điều chưa được xác nhận

Samsung chưa công bố thời điểm ra mắt Galaxy Fit 4. Toàn bộ thông tin về giá bán và cấu hình hiện chỉ đến từ rò rỉ của Dealabs. Vì vậy, người dùng cần chờ thông cáo chính thức để biết các nâng cấp về màn hình và NFC có tương xứng với mức giá mới hay không.