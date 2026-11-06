Samsung Galaxy Fit 4 lộ diện qua ứng dụng quản lý thiết bị

Samsung mới đây đã đăng tải ứng dụng Galaxy Fit4 Manager trên cửa hàng Galaxy Store, xác nhận sự tồn tại của mẫu vòng đeo tay thông minh thế hệ tiếp theo.

Ứng dụng này đóng vai trò là phần mở rộng cho ứng dụng Galaxy Wearable, hỗ trợ kết nối thiết bị với điện thoại di động. Qua các hình ảnh chụp màn hình từ ứng dụng, nhiều tính năng và thông số kỹ thuật của thiết bị đã được hé lộ.

Samsung Galaxy Fit 4 lộ diện qua ứng dụng Galaxy Wearable.

Ảnh chụp giao diện ứng dụng cho thấy Galaxy Fit4 cho phép người dùng lưu trữ và tùy biến nhiều mặt đồng hồ khác nhau.

Thiết bị hỗ trợ các kiểu hiển thị dạng kim và số kèm ngày tháng, kết hợp nhiều tùy chọn phối màu. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cung cấp tùy chọn cài đặt hình ảnh cá nhân làm mặt đồng hồ.

Đáng chú ý, hình ảnh trong phần cài đặt hiển thị thông số thời lượng pin ước tính đạt hơn 4 ngày sử dụng. Mức pin này thấp hơn đáng kể so với thế hệ Galaxy Fit3 tiền nhiệm vốn từng được công bố thời lượng sử dụng lý thuyết lên đến 13 ngày.

Dữ liệu từ giao diện cho thấy rất nhiều tính năng, trang bị phần cứng.

Dữ liệu từ giao diện xác nhận Galaxy Fit4 được tích hợp loa ngoài và mô-tơ rung hỗ trợ thông báo. Nút bấm vật lý ở cạnh phải của thiết bị cho phép người dùng tùy chỉnh gán chức năng theo nhu cầu sử dụng.

Thiết bị cũng đi kèm tính năng Tìm vòng đeo tay (Find my Band) hỗ trợ phát âm thanh định vị. Ngoài ra, ứng dụng xuất hiện thêm mục Ví (Wallet), mặc dù dữ liệu chứng nhận từ cơ quan FCC trước đó cho biết sản phẩm không có chip NFC mà chỉ trang bị kết nối Bluetooth 5.4.

Nhìn chung, ngôn ngữ thiết kế tổng thể của Galaxy Fit4 không có thay đổi lớn so với thế hệ trước. Việc Samsung công khai ứng dụng đồng hành trên cửa hàng ứng dụng chính thức cho thấy thời điểm sản phẩm chính thức trình làng có thể sắp diễn ra.

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