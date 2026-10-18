Samsung Galaxy F70 5G ra mắt với màn hình sAMOLED 120Hz, camera 50MP OIS cùng pin 5000mAh

Samsung vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại Galaxy F70 5G tại thị trường Ấn Độ, bổ sung thêm lựa chọn mới vào dòng F-Series bên cạnh hai phiên bản Galaxy F70e và Galaxy F70 Pro đã ra mắt trước đó. Thiết bị hướng tới phân khúc tầm trung với ngoại hình thanh mảnh, thông số phần cứng cân bằng phục vụ tốt các tác vụ hàng ngày và hỗ trợ kết nối mạng 5G tốc độ cao.

Thiết kế siêu mỏng 7.5mm cùng màn hình sAMOLED 120Hz

Điểm nhấn ngoại hình của Galaxy F70 5G nằm ở độ dày thân máy chỉ 7.5mm, được Samsung công bố là mẫu smartphone mỏng nhất trong phân khúc hiện tại. Thiết bị cung cấp hai tùy chọn màu sắc bao gồm Đen (Bold Black) và Tím (Vivid Violet). Cảm biến vân tay được tích hợp trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên nhằm tối ưu thao tác mở khóa bảo mật.

Ở mặt trước, máy sở hữu không gian hiển thị rộng rãi với màn hình phẳng sAMOLED kích thước 6.7 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120Hz mượt mà. Nhằm tăng cường độ bền bỉ trong quá trình sử dụng, Samsung trang bị lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus bảo vệ màn hình, đồng thời máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54.

Galaxy F70 ra mắt với màn hình chất lượng

Hiệu năng từ Exynos 1330 và hệ thống camera 50MP OIS

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy F70 5G là bộ vi xử lý Exynos 1330 do chính Samsung sản xuất trên tiến trình hiện đại, tích hợp modem 5G. Thiết bị đi kèm bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR4x với mức dung lượng tối đa 6GB cùng bộ nhớ trong 128GB. Người dùng có nhu cầu lưu trữ lớn hoàn toàn có thể mở rộng thêm dung lượng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Các tính năng chính của điện thoại

Về khả năng nhiếp ảnh, máy được trang bị cảm biến chính 50 megapixel có tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS (được hãng gọi là No Shake Cam), giúp hạn chế hiện tượng rung lắc và cải thiện chất lượng chụp ảnh thiếu sáng. Phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video, mặt trước của máy có camera phụ đạt độ phân giải 13 megapixel.

Thời lượng pin và mức giá công bố tại thị trường Ấn Độ

Dù sở hữu thân máy mỏng nhẹ 7.5mm, Galaxy F70 5G vẫn tích hợp viên pin dung lượng lớn 5,000mAh, đáp ứng thoải mái nhu cầu làm việc và giải trí trọn vẹn một ngày dài. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 25W. Đáng lưu ý, củ sạc nhanh 25W tương thích không đi kèm sẵn trong hộp đựng mà người dùng cần mua riêng nếu có nhu cầu.

Các tùy chọn màu sắc của Galaxy F70

Tại thị trường Ấn Độ, Samsung phân phối Galaxy F70 5G với hai cấu hình bộ nhớ cụ thể như sau:

Với sự kết hợp giữa thiết kế mỏng ấn tượng, tấm nền sAMOLED 120Hz mượt mà và camera chống rung OIS 50MP, Galaxy F70 5G hứa hẹn sẽ mang đến sức cạnh tranh đáng kể trong phân khúc điện thoại tầm trung dưới 6.5 triệu đồng.