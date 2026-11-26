Galaxy A58 nhiều khả năng không có chip mới hoàn toàn mà dùng lại Exynos 1680 từ thế hệ trước, kèm xung nhịp CPU được nâng nhẹ. Thông tin này đến từ dữ liệu Geekbench rò rỉ, cho thấy Samsung có thể đang chuẩn bị một hướng phần cứng mới cho dòng smartphone tầm trung sắp ra mắt.

Các thông số dưới đây hiện chỉ xuất hiện qua dữ liệu rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Không đổi chip, chỉ đổi xung nhịp: Samsung đang tinh chỉnh Exynos 1680 thế nào?

Theo dữ liệu từ leaker Abhishek Yadav, vi xử lý trên Galaxy A58 có nhân chính đạt tốc độ 3GHz. Con số này nhỉnh hơn mức 2.91GHz của mẫu tiền nhiệm.

Galaxy A58 được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Bên cạnh đó, các nhân hiệu năng cao được nâng tần số lên 2.7GHz thay vì 2.6GHz. Các nhân tiết kiệm điện vẫn giữ ở mức 1.95GHz, nhằm cân bằng giữa hiệu suất xử lý tác vụ nặng và khả năng tối ưu năng lượng khi dùng hằng ngày.

Điểm số Geekbench nói gì về hiệu năng?

Dữ liệu benchmark ghi nhận Galaxy A58 đạt 1.183 điểm đơn nhân và 3.759 điểm đa nhân. Thiết bị thử nghiệm chạy Android 17 và có 8GB RAM.

Trong cùng đợt rò rỉ, mẫu Galaxy A38 xuất hiện với chip MediaTek Dimensity 9500 và 6GB RAM. Máy này đạt điểm thấp hơn Galaxy A58 ở cả hai bài kiểm tra.

Bài toán chi phí đằng sau quyết định giữ lại chip cũ

Việc tận dụng nền tảng chip cũ nhưng tinh chỉnh xung nhịp phản ánh bài toán tối ưu chi phí. Chuỗi cung ứng đang biến động về giá linh kiện bộ nhớ.

Galaxy A58 sẽ sớm ra mắt

Cách làm này giúp nhà sản xuất kiểm soát giá thành thiết bị mà vẫn mang lại chút cải thiện về hiệu năng. Mức tăng xung nhịp là khiêm tốn: nhân chính chỉ nhích từ 2.91GHz lên 3GHz và nhân hiệu năng cao từ 2.6GHz lên 2.7GHz.

Cần lưu ý gì về độ tin cậy của thông tin?

Các số liệu trên mới xuất hiện qua dữ liệu rò rỉ trên Geekbench. Samsung chưa công bố cấu hình chính thức, nên thông số thương mại của Galaxy A58 có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt.

Nguồn tin: Gizchina.