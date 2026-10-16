Samsung Galaxy A38 lộ thông số camera chính: Bài toán duy trì phần cứng qua nhiều thế hệ

Mẫu điện thoại tầm trung Samsung Galaxy A38 dự kiến sẽ tiếp tục trang bị hệ thống phần cứng máy ảnh quen thuộc từ các phiên bản tiền nhiệm, thay vì mang đến những nâng cấp mang tính đột phá về cảm biến quang học. Động thái này cho thấy nỗ lực của thương hiệu Hàn Quốc trong việc cân bằng hiệu năng thực tế và chi phí sản xuất giữa bối cảnh thị trường công nghệ nhiều biến động.

Samsung đang phát triển Galaxy A38

Thông số quang học trên Galaxy A38: Kế thừa cụm ba camera

Các dữ liệu rò rỉ mới nhất cho thấy Galaxy A38 sở hữu cụm ba camera phía sau với các thông số tương đồng với thế hệ Galaxy A36 ra mắt năm 2025 và Galaxy A37 năm 2026. Sự đồng nhất về phần cứng này giúp hãng tối ưu hóa các thuật toán xử lý ảnh trên nền tảng sẵn có mà không làm tăng chi phí nghiên cứu và linh kiện mới.

Việc tiếp tục sử dụng cảm biến chính 50 megapixel kết hợp với ống kính góc siêu rộng 12 megapixel và ống kính macro 5 megapixel giúp duy trì dải tiêu cự đa dụng, phục vụ đầy đủ nhu cầu chụp ảnh thường nhật của phân khúc phổ thông và tầm trung.

Điện thoại sẽ có hệ thống camera tương tự thế hệ trước

Áp lực từ chuỗi cung ứng và thời điểm ra mắt dự kiến

Quyết định tái sử dụng cụm camera trên nhiều thế hệ liên tiếp bắt nguồn từ thực trạng chi phí linh kiện tăng cao cùng sự khan hiếm nguồn cung bộ nhớ trên toàn cầu. Nhằm hạn chế việc tăng giá bán lẻ thiết bị tại các thị trường lớn, Samsung lựa chọn phương án duy trì phần cứng máy ảnh ổn định nhằm tập trung nguồn lực vào các linh kiện trọng yếu khác.

Về tiến độ phát triển, thỏi pin dành cho Galaxy A38 đã xuất hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu chứng nhận BIS tại Ấn Độ, khẳng định thiết bị đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo chu kỳ sản phẩm thông thường, Galaxy A38 dự kiến sẽ chính thức trình làng sau sự kiện giới thiệu dòng flagship Galaxy S27 vào khoảng tháng 3 năm sau.