Samsung Galaxy A38 hé lộ thay đổi đáng chú ý về pin

Samsung được cho là đang chuẩn bị một nâng cấp đáng chú ý cho mẫu smartphone tầm trung Galaxy A38, dự kiến trình làng vào năm 2027. Theo thông tin từ Sammyfans, thiết bị có thể sở hữu viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên dòng Galaxy A tại thị trường châu Âu. Đây được xem là thay đổi đáng quan tâm sau nhiều năm Samsung duy trì dung lượng pin tương tự trên các thế hệ trước. Tuy nhiên, những thông tin hiện tại vẫn chưa được hãng xác nhận.

Nguồn tin tiết lộ Galaxy A38 có thể sử dụng viên pin với dung lượng định mức 5.882 mAh. Khi công bố thương mại, thông số này dự kiến được làm tròn thành 6.000 mAh. Mức dung lượng mới cao hơn gần 20% so với viên pin 5.000 mAh quen thuộc trên nhiều mẫu Galaxy A trước đây. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những nâng cấp phần cứng đáng chú ý của sản phẩm.

Samsung được cho là đang chuẩn bị một nâng cấp đáng chú ý.

Việc tăng dung lượng pin hứa hẹn giúp Galaxy A38 kéo dài thời gian hoạt động sau mỗi lần sạc. Người dùng có thể thoải mái sử dụng thiết bị cho các nhu cầu hằng ngày mà không phải thường xuyên tìm nguồn điện. Dù vậy, Samsung vẫn chưa tiết lộ mẫu điện thoại này có sử dụng công nghệ pin silicon-carbon hay không. Đây là chi tiết cần chờ thêm thông tin trong thời gian tới.

Ở những khía cạnh khác, Galaxy A38 có thể tiếp tục sử dụng thiết kế và hệ thống camera quen thuộc từ thế hệ tiền nhiệm. Cụm camera sau dự kiến gồm cảm biến chính 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera macro 5 MP. Phía trước máy có camera selfie 12 MP, phục vụ nhu cầu chụp ảnh và gọi video. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, cấu hình này sẽ tương tự Galaxy A36 và Galaxy A37.

Trong khi Galaxy A38 bắt đầu xuất hiện những thông tin về pin, cấu hình của Galaxy A58 vẫn chưa được hé lộ đầy đủ. Đây cũng là mẫu smartphone thuộc dòng Galaxy Ax8 dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Một số dự đoán cho rằng thiết bị có thể được trang bị viên pin 6.000 mAh tương tự Galaxy A38. Tuy nhiên, Samsung hiện chưa đưa ra xác nhận về dung lượng pin của mẫu máy này.

Galaxy A38 có thể tiếp tục sử dụng thiết kế và hệ thống camera quen thuộc.

Theo kế hoạch được đồn đoán, Samsung có thể giới thiệu Galaxy A38 và Galaxy A58 vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Đây là thời điểm hãng dự kiến làm mới các sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung trong năm 2027. Tuy nhiên, lịch trình ra mắt cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức. Vì vậy, các thông tin về thời điểm trình làng hiện chỉ mang tính tham khảo.

Giá bán của Galaxy A38 tại châu Âu có thể tiệm cận mức 500 EUR. Con số này cao hơn đáng kể so với giá khởi điểm 379 EUR của Galaxy A36 và 429 EUR của Galaxy A37 khi ra mắt. Nếu mức giá rò rỉ chính xác, sản phẩm sẽ có bước tăng giá đáng kể so với các thế hệ trước. Người dùng cần chờ thêm thông tin chính thức để biết mức giá và những nâng cấp cuối cùng của thiết bị.