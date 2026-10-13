Samsung Galaxy A38 5G lộ diện chứng nhận linh kiện pin cùng bài toán tối ưu chi phí màn hình

Samsung Galaxy A38 5G đang trong quá trình phát triển tích cực khi các chứng nhận linh kiện đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên hệ thống quản lý. Dữ liệu chứng nhận pin mới được phát hiện cho thấy nhà sản xuất Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dòng máy tầm trung chủ lực, đồng thời cân nhắc điều chỉnh phần cứng để cân đối giá thành sản phẩm.

Samsung bắt đầu phát triển Galaxy A38

Chứng nhận BIS ghi nhận hai mẫu pin cho Galaxy A38 5G

Theo dữ liệu từ nguồn tin công nghệ SammyGuru, hai mẫu linh kiện pin mang mã hiệu EB-BA386EAE và EB-BA386EAY đã chính thức được cấp chứng nhận trên hệ thống của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS). Định danh mã model cho thấy các bộ pin này được thiết kế riêng cho dòng điện thoại Galaxy A3x thế hệ mới.

Sự hiện diện của linh kiện nguồn tại cơ quan kiểm định là chỉ dấu kỹ thuật quan trọng cho thấy thiết bị đã bước vào giai đoạn thử nghiệm an toàn phần cứng. Thông thường, các nhà sản xuất sẽ hoàn thiện việc chứng nhận nguồn năng lượng trước khi tiến hành lắp ráp thử nghiệm toàn bộ thân máy.

Mã pin Galaxy A38 được phát hiện

Galaxy A38 5G được kỳ vọng sẽ trình làng cùng mẫu máy phân khúc cao hơn là Galaxy A58 vào giai đoạn tháng 3 đến tháng 4 năm 2027, duy trì chu kỳ công bố sản phẩm truyền thống của Samsung.

Bài toán áp lực giá linh kiện và phương án cắt giảm phần cứng

Các thế hệ tiền nhiệm như Galaxy A37 và Galaxy A57 từng ghi nhận mức tăng giá đáng kể do ảnh hưởng bởi làn sóng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn cầu. Xu hướng gia tăng chi phí nguyên vật liệu được dự báo tiếp tục gây sức ép lên dòng sản phẩm kế nhiệm vào năm 2027.

Để kiểm soát giá niêm yết tới tay người dùng phổ thông, Samsung đang cân nhắc phương án tái phân bổ linh kiện. Báo cáo từ giới truyền thông Hàn Quốc cho biết hãng có thể trang bị cho Galaxy A38 tấm nền OLED vốn dùng trên mẫu Galaxy A27, thay vì duy trì tiêu chuẩn hiển thị từ Galaxy A37 nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Việc đánh đổi một số tiêu chuẩn màn hình để giữ mức giá cạnh tranh phản ánh thách thức chung của ngành công nghiệp di động trước bài toán lạm phát chuỗi cung ứng linh kiện phần cứng.