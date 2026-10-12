Samsung Galaxy A18 và Galaxy A08 ra mắt tại Việt Nam: Tích hợp AI cùng hỗ trợ 6 năm cập nhật

Công ty Điện tử Samsung vừa chính thức giới thiệu bộ đôi điện thoại thông minh Galaxy A18 và Galaxy A08 tại thị trường Việt Nam. Hai thiết bị này hướng tới việc phổ cập các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) thiết yếu, đồng thời thiết lập chuẩn mực hỗ trợ phần mềm dài hạn trong phân khúc phổ thông.

Samsung Galaxy A18: Tối ưu hiển thị và hiệu năng đa nhiệm

Galaxy A18 được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước 6,7 inch với độ phân giải FHD+ và tần số quét 90 Hz, giúp tối ưu hóa độ chi tiết cũng như độ mượt mà khi xem nội dung trực tuyến. Về phần cứng, thiết bị vận hành trên vi xử lý Helio G99+ kết hợp cùng chuẩn bộ nhớ LPDDR5 cải tiến, hỗ trợ tăng tốc độ truyền tải dữ liệu và xử lý hiệu quả các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Galaxy A18 ra mắt Việt Nam

Nhằm duy trì độ ổn định cho các ứng dụng chạy nền, Samsung tích hợp công nghệ RAM Plus, cho phép chuyển đổi một phần dung lượng bộ nhớ trong thành RAM ảo khi người dùng chuyển đổi qua lại giữa nhiều tác vụ. Về khả năng ghi hình, mặt sau của Galaxy A18 sở hữu cụm 3 camera bao gồm cảm biến chính 50 MP, camera góc siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 5.000 mAh tích hợp sạc nhanh công suất tối đa 25 W.

Samsung Galaxy A08: Thời lượng pin lớn và độ bền thực dụng

Khác với phiên bản đàn anh, Galaxy A08 tập trung tối đa vào nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày dài nhờ viên pin dung lượng 6.000 mAh, kết hợp cùng khả năng sạc nhanh 25 W. Thiết bị dùng màn hình PLS LCD 6,7 inch độ phân giải HD+ cùng tần số quét 90 Hz, đáp ứng các nhu cầu hiển thị cơ bản.

Galaxy A08 chính thức cập bến thị trường Việt Nam

Bên trong, máy vẫn sở hữu vi xử lý Helio G99+ đi kèm bộ nhớ LPDDR5 và tính năng RAM Plus để linh hoạt điều chỉnh bộ nhớ theo nhu cầu thực tế. Cụm camera sau gồm cảm biến chính 50 MP hỗ trợ lấy nét tự động kết hợp cảm biến đo chiều sâu 2 MP, trong khi mặt trước là camera selfie 8 MP. Máy hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ qua khe cắm thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa 2 TB.

Tích hợp AI cốt lõi và cam kết bảo mật 6 năm

Cả Galaxy A18 và Galaxy A08 đều được trang bị tính năng Khoanh tròn tìm kiếm với Google (Circle to Search), cho phép tra cứu thông tin nhanh chóng bằng thao tác khoanh vùng trực tiếp trên màn hình. Đồng thời, máy hỗ trợ các tác nhân AI như Google Gemini và Perplexity nhằm khởi động các ứng dụng tương thích thuận tiện thông qua lệnh thoại.

Các điện thoại mới của Samsung được tập trung vào AI và bảo mật

Về độ bền và an toàn dữ liệu, cả hai sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP64 và trang bị nền tảng phần cứng Samsung Knox Vault. Điểm nhấn nổi bật nhất là cam kết hỗ trợ lên đến 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng 6 năm cập nhật các bản vá bảo mật từ nhà sản xuất.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật Galaxy A18 và Galaxy A08

Giá bán và thời gian lên kệ tại thị trường Việt Nam

Galaxy A08 được mở bán từ ngày 28 tháng 9 với ba tùy chọn màu gồm Bạc ánh kim, Xanh đại dương và Xanh lục bảo. Mức giá bán lẻ đề nghị cho phiên bản 4GB + 64GB là 4.790.000 đồng và bản 4GB + 128GB là 5.590.000 đồng.

Trong khi đó, Galaxy A18 chính thức lên kệ từ ngày 12 tháng 10 với hai màu sắc Bạc ánh kim và Xanh ánh kim. Mức giá niêm yết lần lượt là 6.590.000 đồng cho bản 4GB + 128GB, 7.190.000 đồng cho bản 6GB + 128GB và 8.490.000 đồng cho phiên bản 8GB + 128GB.