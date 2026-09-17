Samsung Galaxy A08 ra mắt với pin 6.000 mAh, camera 50 MP

Samsung Galaxy A08 trình làng với ba màu: xanh Navy, bạc và xanh lá. (Ảnh: FPT).

Galaxy A08 sở hữu màn hình PLS LCD 6,7 inch, độ phân giải HD+ 720 x 1.600 pixel. Samsung sử dụng thiết kế Infinity-U với phần khuyết hình giọt nước, nơi bố trí camera selfie 8 MP. Máy có kích thước 167,4 x 77,4 x 8 mm và nặng 197g.

Bên trong thiết bị là vi xử lý MediaTek Helio G99, đi kèm GPU Mali-G57 MC2. Phiên bản bán tại Ukraine có RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Người dùng có thể mở rộng dung lượng lên tối đa 2 TB bằng thẻ microSD. Tính năng RAM Plus còn tận dụng một phần bộ nhớ trong làm bộ nhớ ảo để hỗ trợ đa nhiệm.

Cụm camera sau gồm camera chính 50 MP, khẩu độ f/1.8 và cảm biến đo độ sâu 2 MP, khẩu độ f/2.4. Hệ thống hỗ trợ lấy nét tự động, đèn flash LED, zoom số 10 lần và quay video Full HD với tốc độ 30 khung hình/giây. Tuy nhiên, máy không có chống rung quang học.

Theo trang sản phẩm của Samsung tại Ukraine, Galaxy A08 sử dụng One UI 9 và hỗ trợ Circle to Search. Người dùng có thể khoanh vùng hình ảnh, video hoặc văn bản trên màn hình để tìm kiếm thông tin. Thiết bị còn tích hợp Knox Vault đạt chứng nhận EAL5+, góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân và nội dung riêng tư.

Điểm đáng chú ý khác là chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn. Samsung cam kết cung cấp tối đa sáu thế hệ nâng cấp hệ điều hành và sáu năm cập nhật bảo mật. Theo thông số của hãng, Galaxy A08 dự kiến được hỗ trợ bảo mật đến ngày 30/9/2032, tạo lợi thế cho sản phẩm trong phân khúc phổ thông.

Máy sử dụng pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 25W qua cổng USB Type-C. Cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên, trong khi giắc tai nghe 3,5 mm vẫn được giữ lại.

Galaxy A08 đạt chuẩn IP64 về khả năng kháng bụi và nước bắn trong quá trình sử dụng hằng ngày. Thiết bị có hai SIM, mạng 4G LTE, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.3, GPS và USB-C. Máy có ba màu xanh Navy, bạc và xanh lá. Tại Ukraine, phiên bản RAM 4 GB, bộ nhớ 128 GB được niêm yết ở mức 10.699 hryvnia, tương đương khoảng 6,2 triệu đồng.