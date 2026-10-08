Samsung Electronics lần đầu đạt lợi nhuận hoạt động quý 77 tỷ USD

Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Samsung Electronics ngày 8/10 công bố lợi nhuận hoạt động quý 3/2026 ước đạt 107.400 tỷ won (khoảng 77 tỷ USD), tăng 782,5% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên một doanh nghiệp Hàn Quốc vượt mốc 100.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong một quý.

Kết quả này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh của ngành bán dẫn, đặc biệt là bộ nhớ.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn báo cáo số liệu sơ bộ do Samsung Electronics công bố, cho biết doanh thu quý 3 của hãng đạt 195.000 tỷ won, tăng 126,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục lập kỷ lục mới. Lợi nhuận hoạt động cũng cao hơn khoảng 1,6% so với dự báo trung bình của thị trường.

Với kết quả trên, Samsung Electronics trở thành doanh nghiệp công nghệ lớn đầu tiên trên thế giới vượt mốc 100.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong một quý, nếu không tính Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco.

Samsung cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hoạt động tăng kỷ lục trong 4 quý liên tiếp kể từ quý 4/2025.

Lợi nhuận hoạt động riêng quý 3 đã gấp gần 2,5 lần tổng lợi nhuận của cả năm 2025, đạt 43.600 tỷ won. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận hoạt động đạt 254.100 tỷ won, tạo cơ sở để Samsung hướng tới mục tiêu khoảng 350.000 tỷ won cho cả năm.

Động lực chủ yếu đến từ bộ phận bán dẫn (DS), đặc biệt là mảng bộ nhớ, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh.

Giới phân tích nhận định lợi nhuận hoạt động của bộ phận DS trong quý 3 của có thể tương đương hoặc cao hơn tổng lợi nhuận hoạt động của toàn Samsung Electronics.

Triển vọng ngành bộ nhớ được đánh giá tích cực trong thời gian tới. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo giá DRAM phổ thông trong quý 4 tăng 10-15% so với quý trước, trong khi giá NAND tăng 15-20%. Việc Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ nhớ băng thông cao HBM4 cũng được kỳ vọng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh từ năm 2027.

Một số công ty chứng khoán thậm chí đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics trong năm tới lên hơn 600.000 tỷ won, phản ánh kỳ vọng ngành bán dẫn tiếp tục duy trì chu kỳ tăng trưởng.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh giữa các mảng của Samsung vẫn có sự phân hóa. Các lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến bộ nhớ trong bộ phận DS, như hệ thống LSI và đúc chip, được dự báo tiếp tục chịu lỗ khoảng 1.000 tỷ won do chi phí vận hành nhà máy tại Taylor, bang Texas (Mỹ), vẫn ở mức cao.

Bộ phận thiết bị điện tử hoàn chỉnh (DX) cũng được cho là tiếp tục chịu sức ép trong quý thứ hai liên tiếp do chi phí linh kiện tăng.

Mảng thiết bị di động và mạng dự kiến lỗ khoảng 1.500 tỷ won, trong khi mảng TV và thiết bị gia dụng có thể lỗ khoảng 500 tỷ won.

Trong khi đó, Samsung Display được ước tính đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 1.000 tỷ won và Harman đạt khoảng 200-400 tỷ won.

Kết quả quý 3 cho thấy sự phục hồi mạnh của ngành bán dẫn, đặc biệt là chip bộ nhớ phục vụ AI, đang trở thành động lực then chốt giúp Samsung Electronics cải thiện mạnh hiệu quả kinh doanh./.