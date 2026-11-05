Samsung đưa tính năng 'cực đỉnh' xuống dòng Galaxy S27 giá rẻ

Galaxy S27 Pro sẽ có màn hình chống nhìn trộm như bản Ultra

Theo thông tin được SamMobile tiết lộ, Samsung đang lên kế hoạch đưa công nghệ Privacy Display xuống S27 Pro, đồng thời phát triển phiên bản cải tiến của tính năng này cho dòng Galaxy S27 sắp ra mắt.

Galaxy S27 Pro sẽ có màn hình chống nhìn trộm như Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

SamMobile không dẫn nguồn cụ thể nhưng khẳng định nắm được thông tin độc quyền về kế hoạch phát triển Privacy Display trên thế hệ Galaxy S27.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S27 Pro sẽ trở thành mẫu smartphone đầu tiên không thuộc dòng Ultra được Samsung trang bị công nghệ màn hình chống nhìn trộm. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý, bởi trước đó Privacy Display là một trong những điểm nhấn riêng biệt trên dòng Galaxy Ultra cao cấp.

Động thái này cũng cho thấy Samsung có thể đang thay đổi chiến lược phân cấp tính năng trên các dòng smartphone của hãng. Thay vì giữ toàn bộ công nghệ mới cho phiên bản đắt tiền nhất, nhà sản xuất Hàn Quốc có xu hướng đưa một số trang bị cao cấp xuống những mẫu máy có giá dễ tiếp cận hơn nhằm tăng sức cạnh tranh.

Galaxy S27 Pro: Phiên bản Ultra nhỏ gọn và dễ mua hơn

Việc Galaxy S27 Pro xuất hiện trong danh sách những thiết bị được trang bị Privacy Display không quá bất ngờ. Các tin đồn trước đó cho thấy Samsung đang mở rộng danh mục sản phẩm bằng một phiên bản Pro, hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu trải nghiệm gần với dòng Ultra nhưng không cần một chiếc điện thoại quá lớn.

Khác biệt đáng kể nhất giữa S27 Ultra và Galaxy S27 Pro được cho là nằm ở kích thước màn hình.

Cụ thể, S27 Ultra dự kiến sử dụng màn hình AMOLED 6,9 inch, trong khi Galaxy S27 Pro có màn hình nhỏ hơn, ở mức 6,4 inch. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thích smartphone cao cấp nhưng ưu tiên thiết kế gọn gàng, thuận tiện khi cầm nắm và sử dụng bằng một tay.

Dung lượng pin cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa hai phiên bản. S27 Pro được đồn đoán sở hữu viên pin 5.200 mAh, thấp hơn mức 5.700 mAh trên Galaxy S27 Ultra.

Ngoài ra, phiên bản Ultra được cho là vẫn duy trì hỗ trợ bút cảm ứng S Pen, một trong những đặc điểm nhận diện quan trọng của dòng sản phẩm cao cấp nhất Samsung.

Dù chưa có thông tin đầy đủ về cấu hình và giá bán, S27 Pro có thể trở thành lựa chọn trung gian đáng chú ý, kết hợp kích thước nhỏ gọn với một số công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên dòng Ultra.

Màn hình chống nhìn trộm có thực sự đáng để nâng cấp?

Dù được xem là một trong những công nghệ đáng chú ý của Samsung, Privacy Display chưa chắc đã là tính năng đủ sức thuyết phục người dùng lựa chọn một chiếc smartphone mới.

So sánh tính năng hiển thị bảo mật trên Galaxy S26 Ultra với miếng dán màn hình chống nhìn trộm trên iPhone. Ảnh: PhoneArena

Trên thực tế, khi xuất hiện cùng Galaxy S26 Ultra, công nghệ này nhận được sự quan tâm nhưng cũng khiến không ít người dùng thất vọng. Samsung đã thực hiện một số điều chỉnh phần mềm và cải thiện trải nghiệm sau đó, nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng.

Một trong những hạn chế đáng chú ý là khả năng bảo vệ phụ thuộc khá nhiều vào góc quan sát. Người dùng không thể mặc định rằng chỉ cần bật Privacy Display là mọi thông tin nhạy cảm trên màn hình sẽ được bảo vệ tuyệt đối.

Chẳng hạn, khi sử dụng điện thoại trên tàu điện, xe buýt hoặc những nơi đông người, người ngồi bên cạnh có thể khó quan sát màn hình hơn. Tuy nhiên, nếu một người đứng phía sau hoặc nhìn từ góc phù hợp, nội dung hiển thị vẫn có nguy cơ bị phát hiện.

Ngoài ra, người dùng các mẫu Galaxy không có Privacy Display vẫn có thể sử dụng miếng dán chống nhìn trộm với chi phí khoảng 15 USD để đạt được hiệu quả tương tự ở một mức độ nhất định.

Vì vậy, sự xuất hiện của Privacy Display trên Galaxy S27 Pro và khả năng nâng cấp công nghệ này trên S27 Ultra là bước tiến đáng chú ý, nhưng chưa chắc đã trở thành yếu tố quyết định khi mua điện thoại.

Điều quan trọng hơn là Samsung phải chứng minh được phiên bản Privacy Display mới có thể khắc phục những hạn chế của thế hệ đầu tiên, đặc biệt về góc nhìn, độ tin cậy và khả năng bảo vệ thông tin cá nhân trong các tình huống sử dụng thực tế.

(Theo PhoneArena, Notebookcheck)