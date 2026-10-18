Samsung dự kiến ra mắt 6 điện thoại gập năm 2027 và đột phá màn hình cuộn Galaxy Z Slide

Samsung đang lên kế hoạch mở rộng danh mục thiết bị màn hình linh hoạt lên tới 6 phiên bản vào năm 2027. Theo thông tin rò rỉ từ tài khoản công nghệ @TheGalox trên mạng xã hội X, bước đi chiến lược này sẽ đánh dấu sự xuất hiện của hai thiết bị hoàn toàn mới là Galaxy Z TriFold 2 và Galaxy Z Slide sở hữu màn hình cuộn, bên cạnh các dòng Fold và Flip quen thuộc. Toàn bộ dải sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ có những bước tiến lớn về dung lượng pin, tối ưu trọng lượng và độ mỏng thân máy.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm thiết bị gập của mình. Ảnh: LetsGoDigital

Cơ chế hoạt động của màn hình cuộn trên Galaxy Z Slide

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lộ trình sản phẩm là Galaxy Z Slide, mẫu điện thoại khai thác cơ chế hiển thị dạng cuộn thay vì bản lề gập cánh bướm truyền thống. Dữ liệu từ các bằng sáng chế do LetsGoDigital ghi nhận từ năm 2021 cho thấy thiết kế của máy tương tự như các dòng máy thanh cao cấp. Tuy nhiên, tấm nền linh hoạt không cố định ở mặt trước mà uốn cong quanh một cạnh bên và nằm ẩn một phần ở mặt lưng.

Khi hệ thống truyền động cơ học được kích hoạt, phần màn hình nằm ở mặt lưng sẽ trượt dần ra phía trước, giúp tăng diện tích hiển thị tức thì mà không làm tăng độ dày tổng thể như thiết kế gập đôi hay gập ba. Nhờ đó, người dùng có thể duy trì kích thước nhỏ gọn khi bỏ túi nhưng vẫn mở rộng được không gian làm việc đa nhiệm hoặc hiển thị nội dung giải trí khi cần thiết.

Hình ảnh bằng sáng chế của Samsung Galaxy Z Slide từ năm 2021. Ảnh: LetsGoDigital

Trước đó, ý tưởng màn hình cuộn từng xuất hiện dưới dạng nguyên mẫu thử nghiệm như Oppo X tại sự kiện OPPO Inno Day cuối năm 2020 hay thiết bị mẫu của LG tại triển lãm CES 2021. Tuy nhiên, việc đưa thiết kế này vào dây chuyền thương mại đòi hỏi thời gian dài để giải quyết các rào cản kỹ thuật như độ mỏi vật liệu của tấm nền, chống bụi lọt vào khe trượt và bảo vệ linh kiện vi mạch bên trong.

Chiến lược duy trì thiết bị gập ba với Galaxy Z TriFold 2

Bên cạnh công nghệ màn hình cuộn, sự góp mặt của Galaxy Z TriFold 2 trong kế hoạch năm 2027 cho thấy quyết tâm của Samsung tại phân khúc điện thoại gập ba tấm nền. Trong thực tế, Huawei đã khai màn cuộc đua thương mại hóa dòng máy này với mẫu Mate XT vào năm 2024 và dự kiến sớm ra mắt phiên bản Mate XT 2 vào ngày 31/10.

Samsung cũng từng chế tạo mẫu Galaxy Z TriFold thế hệ đầu tiên dưới dạng thiết bị sản xuất số lượng giới hạn và nhanh chóng bán hết. Việc tiếp tục phát triển thế hệ thứ hai cho thấy hãng sản xuất Hàn Quốc xem thiết kế hai nếp gập là giải pháp thực tế để thay thế máy tính bảng mini, tạo sự phân cấp rõ nét hơn với các mẫu màn hình gập vỏ sò cơ bản.

Dù thời điểm ra mắt, bảng thông số kỹ thuật chi tiết cùng mức giá cụ thể của các thiết bị này chưa được công bố chính thức, động thái chuẩn bị tới 6 biến thể Galaxy Z cho thấy giai đoạn tiếp theo của thị trường điện thoại thông minh sẽ tập trung mạnh vào việc đa dạng hóa hình thái hiển thị.