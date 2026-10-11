Samsung dự báo lợi nhuận quý III/2026 lập kỷ lục nhờ chip nhớ

Samsung ước lãi hơn 80 tỷ USD trong quý III/2026. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu ước tính được Samsung công bố ngày 8/10, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn trong giai đoạn tháng 7-9/2026 dự kiến đạt 107,4 nghìn tỷ won (80,17 tỷ USD), cao hơn mức dự báo 106,1 nghìn tỷ won của hãng nghiên cứu LSEG. Doanh thu quý III cũng được dự báo tăng 127%, lên 195 nghìn tỷ won.

Đây là quý thứ tư liên tiếp Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng mạnh. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu kéo dài từ năm ngoái, trong bối cảnh đầu tư hạ tầng AI vượt khả năng cung ứng, đã đẩy giá linh kiện lên cao. Samsung và Micron đều nhận định tình trạng mất cân đối cung cầu có thể kéo dài đến năm 2028.

Động lực chính cho kết quả kinh doanh của Samsung đến từ mảng chip nhớ, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM) được sử dụng trong xử lý dữ liệu AI. Theo các nhà phân tích, sản lượng chip HBM bán ra của Samsung trong quý vừa qua tăng gần 50% so với quý trước, giúp tập đoàn thu hẹp khoảng cách với đối thủ đồng hương SK Hynix.

Tuy nhiên, giá bán linh kiện tăng cao cũng tạo sức ép lên các mảng kinh doanh khác. Mảng thiết bị di động ghi nhận mức lỗ lớn hơn dự kiến, vượt 1 tỷ USD, do chi phí mua linh kiện bán dẫn tăng mạnh, làm thu hẹp biên lợi nhuận. Trong khi đó, mảng gia công chip tiếp tục thua lỗ vì chi phí cố định cao và tỷ lệ lấp đầy dây chuyền chưa tối ưu.

Dù vậy, triển vọng của mảng gia công chip được đánh giá có thể cải thiện trong các quý tới khi nhu cầu sản xuất tăng lên.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Samsung giảm nhẹ 0,2% sau thông tin dự báo lợi nhuận. Giới đầu tư thận trọng trước khả năng đà tăng giá chip hạ nhiệt trong quý tới, cùng sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp Trung Quốc và biến động tỷ giá đồng won.

Samsung cho biết sẽ công bố báo cáo tài chính chi tiết theo từng mảng kinh doanh vào ngày 29/10.