Samsung dự báo lãi kỷ lục, vượt Nvidia và Alphabet

Mức lợi nhuận này vượt kết quả kỷ lục theo quý của các ông lớn công nghệ Mỹ như Nvidia và Alphabet. Đây là lần đầu tiên Samsung, đồng thời cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Hàn Quốc, ghi nhận lợi nhuận hoạt động trong một quý vượt mốc 100.000 tỷ won (74,8 tỷ USD), theo Korea Joongang Daily.

Điểm ấn tượng là mức lợi nhuận này đạt được ngay cả khi Samsung đã trích trước ít nhất 10.000 tỷ won (7,48 tỷ USD) tiền thưởng quý III cho bộ phận bán dẫn.

Cơn sốt chip nhớ đẩy lợi nhuận Samsung tăng vọt

Mức lợi nhuận của Samsung chủ yếu nhờ nhu cầu bộ nhớ duy trì ở mức cao và giá chip tăng mạnh. Lợi nhuận hoạt động dự kiến tăng 782,5% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự báo 106.000 tỷ won (79,2 tỷ USD) của FnGuide.

Doanh thu của Samsung được dự báo tăng 126,59% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 195.000 tỷ won (145,8 tỷ USD), thấp hơn một chút so với mức 200.300 tỷ won (149,8 tỷ USD) mà giới phân tích kỳ vọng. Trong khi đó, ước tính lợi nhuận hoạt động cũng thấp hơn mức 110.000 tỷ won (82,2 tỷ USD) mà các nhà phân tích dự báo cách đây vài tháng, khi tâm lý lạc quan bao trùm thị trường và tình trạng khan hiếm bộ nhớ liên tục đẩy giá chip lên cao.

Dù vậy, lợi nhuận của Samsung dự kiến vẫn vượt kết quả theo quý gần nhất của 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Cụ thể, Nvidia đạt 63,7 tỷ USD, Alphabet đạt 40,77 tỷ USD, Microsoft đạt 40,6 tỷ USD, Apple đạt 35,7 tỷ USD, Amazon đạt 27,5 tỷ USD và Meta đạt 18,8 tỷ USD. Trong số này, Nvidia, Alphabet, Microsoft và Amazon đều ghi nhận lợi nhuận hoạt động theo quý cao kỷ lục.

Kết quả kinh doanh của Samsung Electronics. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Phần lớn số liệu trên thuộc kỳ báo cáo tài chính quý II, từ tháng 4 đến tháng 6, sớm hơn một quý so với quý III của Samsung (tháng 7-9). Riêng quý tài chính II năm 2027 của Nvidia kết thúc vào cuối tháng 7. Tính đến thời điểm đó, chưa doanh nghiệp nào trong 6 tập đoàn công nghệ nói trên công bố lợi nhuận hoạt động theo quý cao hơn mức Samsung dự kiến đạt được. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý tiếp theo của các doanh nghiệp này dự kiến được công bố vào cuối tháng 10.

Samsung chưa công bố kết quả kinh doanh chi tiết của từng mảng và dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính đầy đủ vào cuối tháng này. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán Meritz, mảng bán dẫn đạt lợi nhuận hoạt động 110.000 tỷ won (82,2 tỷ USD). Trong đó, mảng bộ nhớ đóng góp 111.900 tỷ won (83,7 tỷ USD), bù đắp khoản lỗ 1.900 tỷ won (1,4 tỷ USD) từ hoạt động thiết kế chip và gia công chip theo hợp đồng.

Meritz cũng dự báo mảng màn hình mang về 1.100 tỷ won (822 triệu USD) lợi nhuận, còn Harman đạt 400 tỷ won (299 triệu USD). Trong khi đó, mảng điện thoại thông minh và thiết bị mạng có thể lỗ 1.800 tỷ won (1,35 tỷ USD), còn mảng đồ gia dụng lỗ 400 tỷ won (299 triệu USD).

Chuyên gia Kim Sun-woo từ Chứng khoán Meritz nhận định: "Samsung giữ vững lợi thế cạnh tranh về giá đối với DRAM và NAND nhờ năng lực định giá được củng cố qua nhiều chu kỳ của ngành".

Theo ông Kim, tỷ lệ sử dụng công suất tại các nhà máy gia công chip của Samsung cũng được cải thiện nhờ năng lực cạnh tranh của mảng bộ nhớ ngày càng tăng. Tuy nhiên, chi phí có thể tiếp tục tăng khi nhà máy của hãng tại Taylor bắt đầu vận hành.

Vì sao cổ phiếu Samsung giảm giữa cơn sốt chip?

Dù lợi nhuận lập kỷ lục, cổ phiếu Samsung vẫn giảm 1,49% so với phiên trước, xuống còn 264.500 won (khoảng 198 USD) trong phiên giao dịch ngày 8/10. Theo các nhà phân tích, thị trường có thể đã phản ánh kỳ vọng về nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh vào giá cổ phiếu từ trước.

Dẫu vậy, các công ty chứng khoán Hàn Quốc vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu Samsung, trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Hôm 7/10, Meritz giữ nguyên giá mục tiêu cổ phiếu Samsung ở mức 500.000 won (khoảng 374 USD), không thay đổi so với tháng 7. Công ty chứng khoán Daishin giữ nguyên giá mục tiêu ở mức 560.000 won, công ty chứng khoán Hanwha ở mức 580.000 won và công ty chứng khoán Kyobo ở mức 500.000 won.

Tòa nhà của Samsung Electronics Co. tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Yonhap.

Theo Counterpoint Research, thị phần của Samsung trên thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng từ 21% trong quý I lên 33% trong quý II. Thị phần này được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng khi lượng chip HBM4 xuất xưởng tăng mạnh trong nửa cuối năm.

Thị trường cũng kỳ vọng giá chip HBM của Samsung trong năm 2027 sẽ cao hơn gấp đôi so với năm nay. Các sản phẩm của hãng hiện được ký hợp đồng ở mức giá cao nhất trong số ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn, gồm Samsung, SK hynix và Micron. Theo Công ty Chứng khoán KB, tỷ trọng HBM4 trong tổng doanh số chip HBM của Samsung dự kiến tăng từ 40% trong năm nay lên 80% vào năm 2027.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước nguy cơ chu kỳ tăng trưởng của ngành bộ nhớ tiến gần đến đỉnh. Nhiều dự báo cho rằng đà tăng giá của các dòng bộ nhớ phổ thông như DRAM và NAND có thể chậm lại trong năm tới.

Ở thời điểm hiện tại, giá bộ nhớ vẫn tiếp tục đi lên. Theo DRAMeXchange, giá trung bình của DRAM phổ thông dành cho máy tính cá nhân (PC) đạt 26 USD trong tháng trước, tăng tháng thứ sáu liên tiếp và lập mức cao kỷ lục. Trong khi đó, giá trung bình của NAND phổ thông dùng cho thẻ nhớ và ổ USB đạt 30,60 USD, cũng lập kỷ lục mới sau 21 tháng tăng liên tiếp.

“Chúng tôi dự báo giá DRAM có thể tăng mạnh hơn dự kiến trong thời gian tới, chủ yếu nhờ nhu cầu DRAM dành cho máy chủ trong quý IV năm nay và DRAM dành cho thiết bị di động trong quý I năm sau”, ông Ryu Hyung-keun, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Daishin, nhận định.

“Diễn biến này có thể tiếp tục đẩy các dự báo lợi nhuận lên cao hơn”, vị chuyên gia nói thêm.