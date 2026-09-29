Samsung đồng loạt phát hành One UI 9 cho loạt Galaxy cao cấp

Trong đợt triển khai mới, Galaxy Z Fold7, S25 FE, S25 Edge và Z TriFold đã bắt đầu nhận phiên bản ổn định của One UI 9 tại Hàn Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Samsung khởi động One UI 9 ổn định cho dòng Galaxy S26 tại Hàn Quốc từ ngày 16/9, trước khi mở rộng sang một số thiết bị tại Mỹ. Hãng sau đó chuyển sang thế hệ Galaxy S25 và các mẫu điện thoại gập cao cấp hơn.

Galaxy Z Fold7 đã bắt đầu nhận One UI 9 tại Hàn Quốc.

Galaxy Z Fold7 là một trong những mẫu điện thoại gập đầu tiên rời chương trình thử nghiệm One UI 9 để chuyển sang phiên bản chính thức ở lần cập nhật này. Bản cập nhật hiện được phát hành cho những thiết bị tại Hàn Quốc từng tham gia chương trình beta.

Firmware mới có mã F966NKSUCCZIH, đạt dung lượng khoảng 550 MB. Người dùng có thể kiểm tra bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Theo SammyFans, phiên bản ổn định tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm sau quá trình thử nghiệm, đồng thời bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến dựa trên phản hồi từ người dùng beta. Samsung dự kiến mở rộng bản cập nhật tới các thị trường khác trong thời gian tới.

Ba thiết bị khác là Galaxy S25 FE, S25 Edge và Z TriFold cũng đã nhận One UI 9.

Thêm ba thiết bị cùng được cập nhật

Cùng thời điểm với Galaxy Z Fold7, Samsung cũng phát hành One UI 9 ổn định cho Galaxy S25 FE, S25 Edge và Z TriFold. Cả ba thiết bị đều bắt đầu nhận phần mềm mới tại Hàn Quốc.

Galaxy S25 FE nhận bản cập nhật khoảng 326 MB với firmware S731NKSU9CZI5 đối với những thiết bị đã tham gia chương trình beta. Trong khi đó, bản dành cho Galaxy S25 Edge có dung lượng lớn hơn đáng kể, khoảng 3,4 GB, với firmware S937NKSUADZIF.

Đáng chú ý, Galaxy S25 Edge và Z TriFold nằm trong nhóm thiết bị cao cấp không tham gia chương trình One UI 9 beta trước đó. Thay vào đó, Samsung đã phát hành thẳng phiên bản ổn định cho hai mẫu máy này giúp chúng nhanh chóng gia nhập danh sách thiết bị sử dụng Android 17.

Nhiều người đang cảm thấy hứng thú với bản cập nhật One UI 9 sắp tới.

One UI 9 được cho là mang đến nhiều thay đổi liên quan đến khả năng tùy biến giao diện, tính năng tiện ích và công cụ hỗ trợ năng suất. Samsung cũng giới thiệu các tính năng tập trung vào Galaxy AI, quyền riêng tư và quản lý thiết bị trong phiên bản phần mềm mới.

Việc phát hành cho nhiều thiết bị trong cùng thời điểm cho thấy quá trình triển khai One UI 9 đang bước sang giai đoạn mở rộng. Tuy nhiên, người dùng tại các thị trường khác chưa chắc nhận được bản cập nhật ngay, bởi Samsung thường phân phối phần mềm theo từng quốc gia, nhà mạng và phiên bản thiết bị.

Trước đó, kế hoạch triển khai One UI 9 trên phạm vi toàn cầu của Samsung đặt ngày 28/9 là mốc tiếp theo cho Galaxy S25, S25 FE, Z Fold7 và một số mẫu máy gập. Dẫu vậy, lịch thực tế có thể thay đổi tùy thị trường.