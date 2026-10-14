Samsung đổi mới danh mục thiết bị gia dụng ứng dụng AI

Ông Bernard Ang, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng thiết bị gia dụng, Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương. Ảnh: T.H

Sáng 14-10, Công ty Điện tử Samsung đã giới thiệu danh mục giải pháp thiết bị gia dụng kỹ thuật số toàn diện dành cho doanh nghiệp và gia đình.

Đáng chú ý là các giải pháp làm mát thông minh được ứng dụng AI và khả năng kết nối SmartThings cho hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí cho cả không gian dân dụng và thương mại (HVAC).

Giới thiệu giải pháp màn hình. Ảnh: Thái Khang

Trong đó, công nghệ WindFree™ là nền tảng của mẫu điều hòa Bespoke AI WindFree Pro mới nhất. Ứng dụng AI được tích hợp giúp điều chỉnh luồng gió dựa trên sở thích và chuyển động của người dùng, ngoài ra, có thể kết nối với thiết bị đeo tương thích và sử dụng các tín hiệu cơ thể để tự động điều chỉnh khả năng làm mát theo trạng thái giấc ngủ.

Với các giải pháp giặt sấy, công nghệ Bubble wash giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn và cặn chất giặt tẩy trên quần áo; trang bị hệ thống thông hơi, hỗ trợ sấy nhanh, với chu trình sấy đồ nặng có thể hoàn tất trong vòng 45 phút.

Chế độ Manager mode trên máy giặt cho phép điều chỉnh thuận tiện các cài đặt như số lần xả và lượng nước. Nhờ kết nối Wi-Fi, người vận hành cũng có thể theo dõi từ xa trạng thái và hiệu suất hoạt động của máy.

Giới thiệu giải pháp ngôi nhà thông minh. Ảnh: An Bình

AI được ứng dụng cho ngôi nhà ngôi nhà để nâng tầm trải nghiệm. Chẳng hạn, các tính năng thông minh trên tủ lạnh Samsung có thể hỗ trợ quản lý thực phẩm, đưa ra đề xuất được cá nhân hóa và đơn giản hóa các quyết định hằng ngày.

Ngôi nhà kết nối của Samsung mang đến trải nghiệm thống nhất và cá nhân hóa trên các thiết bị gia dụng và dịch vụ, được thiết kế để cải thiện sản phẩm người dùng đã mua.

Sự kiện trao đổi với 50 cơ quan truyền thông khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Samsung Business Experience Studio (BES) vừa khai trương ở Hà Nội. Ảnh: Bá Tân

Theo ông Bernard Ang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng thiết bị gia dụng, Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Samsung luôn hướng đến việc mang lại những đổi mới công nghệ, cùng giá trị thiết thực thông qua danh mục sản phẩm và giải pháp ứng dụng AI đa dạng dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Samsung sẽ tập trung mở rộng phạm vi tiếp cận để mang lại lợi ích cho nhiều khách hàng hơn, nâng cao trải nghiệm AI nhằm tăng cường sự tiện lợi và cá nhân hóa, đồng thời củng cố độ tin cậy và độ bền của thiết bị gia dụng.