Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 3 nhờ sự bùng nổ của chip AI

Reuters đưa tin Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với lợi nhuận hoạt động đạt mức cao kỷ lục 107,4 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 80 tỷ USD. Thành tích này tăng gần 9 lần so với mức 12,2 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của thị trường chip phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Doanh thu của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc cũng đạt kỷ lục 195,3 nghìn tỷ won. Trong đó, mảng bán dẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng nhất khi mang về 106,5 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động, tăng khoảng 15 lần so với cùng kỳ và chiếm gần như toàn bộ lợi nhuận của Samsung.

Samsung ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục trong quý 3/2026 nhờ sự bùng nổ của thị trường chip AI.

Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu ngày càng lớn đối với bộ nhớ băng thông cao HBM, dòng chip được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu và hệ thống xử lý AI. Việc các tập đoàn công nghệ liên tục mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy lượng đơn đặt hàng, đồng thời khiến nguồn cung chip nhớ trở nên khan hiếm.

Samsung cho biết toàn bộ sản lượng HBM dự kiến cung cấp trong năm 2027 đã được đặt mua. Nhiều khách hàng lớn tiếp tục đề nghị tăng lượng hàng, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với những sản phẩm phục vụ hoạt động huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Theo dự báo của Samsung, tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2028. Tập đoàn nhận định nhu cầu trong năm 2027 sẽ tăng nhanh hơn khả năng mở rộng nguồn cung, bởi việc xây dựng nhà máy bán dẫn mới cần nhiều thời gian và vốn đầu tư.

Samsung đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn khi dự báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2028.

Để tận dụng cơ hội, Samsung dự kiến chi khoảng 76,8 nghìn tỷ won cho mảng bán dẫn trong năm 2026, tăng 62% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch tiếp tục nâng mức đầu tư trong năm tới, tập trung vào các công nghệ sản xuất tiên tiến.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh ấn tượng không giúp cổ phiếu Samsung duy trì đà tăng. Trong phiên giao dịch sáng 29/10, thị giá cổ phiếu tập đoàn có thời điểm giảm tới 6,2% khi nhà đầu tư thất vọng trước những thông tin về triển vọng và kế hoạch hoàn vốn cho cổ đông.

Áp lực càng rõ rệt khi đối thủ SK Hynix vừa công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Doanh nghiệp này dự báo tình trạng thiếu hụt chip có thể kéo dài đến năm 2030, đồng thời đưa ra kế hoạch phân phối lợi ích cho cổ đông với quy mô lớn.

Cổ phiếu Samsung chịu áp lực giảm giá dù tập đoàn vừa công bố lợi nhuận hoạt động cao kỷ lục.

Trong khi đó, Samsung thông báo sẽ hoàn thiện chính sách hoàn vốn tiếp theo vào cuối tháng 1/2027. Dù đã công bố khoản cổ tức quý 3 trị giá 30 nghìn tỷ won, việc chưa có thêm quyết định cụ thể về mua lại cổ phiếu khiến một bộ phận nhà đầu tư thất vọng.

Bên cạnh mảng chip nhớ, Samsung vẫn đối mặt với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh khác. Bộ phận sản xuất chip theo hợp đồng tiếp tục chịu áp lực thua lỗ, dù đã ghi nhận những đơn hàng mới liên quan đến công nghệ bán dẫn 2 nanomet.

Chi phí linh kiện tăng cao cũng ảnh hưởng đến mảng thiết bị điện tử tiêu dùng. Bộ phận phụ trách điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 800 tỷ won trong quý vừa qua.

Dù vậy, Samsung đang mở rộng danh sách khách hàng thông qua những hợp đồng cung ứng dài hạn. Tập đoàn đã ký thỏa thuận với 10 khách hàng lớn và tiếp tục đàm phán với 10 đối tác khác, hướng đến việc bảo đảm đầu ra ổn định cho hoạt động sản xuất.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội tăng trưởng lớn cho Samsung và ngành công nghiệp bán dẫn.

Kết quả quý 3 cho thấy trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường cũng phản ánh thực tế rằng lợi nhuận kỷ lục chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, khi triển vọng dài hạn và chính sách dành cho cổ đông vẫn là những yếu tố được quan tâm.