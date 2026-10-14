Samsung có thể thay thế One UI bằng Galaxy OS tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo trên Galaxy S28

Sau nhiều năm duy trì các bản cập nhật định kỳ cho hệ điều hành di động, Samsung được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tái cấu trúc toàn diện. Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng công nghệ, dự án nâng cấp hệ thống tiếp theo đang được thảo luận nội bộ với tên gọi One UI 10 hoặc chính thức chuyển đổi thương hiệu thành Galaxy OS. Động thái mang tính bước ngoặt này dự kiến sẽ trình làng đúng dịp kỷ niệm tròn 10 năm phát triển của giao diện One UI, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới cho thiết bị Galaxy.

Trải qua gần một thập kỷ mở rộng tính năng, One UI đã vươn lên thành một trong những nền tảng tùy biến giàu tiện ích hàng đầu trong thế giới Android. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hệ thống bắt đầu bộc lộ các hạn chế kỹ thuật rõ rệt. Không ít người dùng lâu năm phản ánh rằng giao diện ngày càng chật chội, cấu trúc cây thư mục menu trở nên phức tạp và tồn tại quá nhiều tính năng chồng chéo, làm giảm độ tinh gọn tổng thể.

One UI có thể sẽ trải qua một đợt đại tu toàn diện và mang tên gọi mới là Galaxy OS.

Kiến trúc mới: Nhúng AI trực tiếp vào tầng lõi hệ thống

Sự ra đời của Galaxy OS được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề phân mảnh tính năng bằng cách viết lại cấu trúc nền tảng, hướng đến sự tối giản và tối ưu hóa độ mượt mà. Theo thông tin rò rỉ từ tài khoản phonefuturist, điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt trên Galaxy OS chính là thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Samsung và Google.

Thay vì chỉ cung cấp bộ công cụ Galaxy AI dưới dạng các ứng dụng bổ trợ riêng lẻ như phiên dịch trực tiếp, sửa ảnh thông minh hay trợ lý tóm tắt văn bản, công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới sẽ được tích hợp sâu vào nhân của hệ điều hành. Cơ chế này cho phép các mô hình AI vận hành song song và can thiệp trực tiếp vào từng luồng thao tác cơ bản nhất của người dùng, từ quản lý tài nguyên phần cứng đến tối ưu hóa thói quen sử dụng hàng ngày.

Mô hình kinh doanh dịch vụ AI theo hai tầng vận hành

Bên cạnh các thay đổi về mặt kỹ thuật, nguồn tin rò rỉ cũng tiết lộ chiến lược kinh doanh hai chiều mà Samsung có thể áp dụng cho hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo mới. Cấu trúc dịch vụ dự kiến sẽ được phân chia cụ thể nhằm cân đối bài toán chi phí máy chủ và nghiên cứu phát triển:

Tầng tính năng cơ bản: Các công cụ vận hành trực tiếp trên thiết bị (On-device AI) sẽ được tích hợp sẵn và miễn phí trọn đời cho người sở hữu máy.

Tầng tính năng chuyên sâu: Cung cấp các công cụ cao cấp từ đối tác thứ ba vận hành trên điện toán đám mây theo hình thức thu phí định kỳ hoặc gói thuê bao thành viên.

Hiện tại, ranh giới giữa những tính năng AI được duy trì miễn phí và các dịch vụ buộc phải trả tiền vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ.

So sánh định hướng giữa One UI hiện tại và Galaxy OS

Bước chuyển mình tại cột mốc một thập kỷ

Mặc dù các kế hoạch phát triển có thể được điều chỉnh trước thời điểm dòng flagship Galaxy S28 chính thức ra mắt, các dữ liệu rò rỉ đã phác họa rõ định hướng dài hạn của Samsung. Hãng công nghệ Hàn Quốc đang từng bước chuyển đổi từ việc phát triển một giao diện tùy biến phần mềm đơn thuần sang xây dựng một hệ điều hành thông minh đúng nghĩa, lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm vận hành cốt lõi.