Samsung chuẩn bị ra mắt vòng đeo tay Galaxy Fit 4 và tai nghe kẹp Galaxy Buds On độc đáo

Hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh của Samsung sắp đón nhận thêm hai thành viên mới bao gồm vòng theo dõi sức khỏe Galaxy Fit 4 và mẫu tai nghe Galaxy Buds On. Loạt tài liệu kiểm duyệt từ các cơ quan quản lý viễn thông quốc tế cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi đưa bộ đôi sản phẩm này ra thị trường.

Galaxy Fit 4 liên tiếp đạt chứng nhận tại Malaysia và Ấn Độ

Hồ sơ lưu trữ từ cơ quan kiểm định SIRIM tại Malaysia xác nhận mẫu vòng đeo tay thế hệ mới mang mã hiệu SM-R391 đã được cấp chứng nhận vào ngày 16 tháng 10 năm 2026. Thủ tục này do đơn vị Samsung Malaysia Electronics trực tiếp đăng ký, báo hiệu thời điểm thiết bị thương mại hóa chính thức không còn xa.

Chứng nhận của Galaxy Fit 4

Bên cạnh thị trường Đông Nam Á, thiết bị đeo này cũng đồng thời xuất hiện trong danh mục kiểm duyệt của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS). Việc liên tục hoàn thành các tiêu chuẩn kỹ thuật tại nhiều quốc gia châu Á phản ánh quy trình pháp lý bài bản của Samsung, sẵn sàng cho chiến lược phân phối diện rộng trên phạm vi toàn cầu.

Chi tiết cấu hình phần cứng và cải tiến kết nối trên Galaxy Fit 4

Dữ liệu từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về thiết kế phần cứng của Galaxy Fit 4. Mặt lưng máy tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế tương tự bản tiền nhiệm với cụm cảm biến hình viên thuốc cùng hai chấu sạc kim loại chuyên dụng.

Điểm nâng cấp kỹ thuật đáng giá nhất nằm ở chuẩn kết nối khi thiết bị được nâng lên Bluetooth 5.4, cải thiện độ ổn định và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng so với Bluetooth 5.3 trên thế hệ trước. Thiết bị vẫn tích hợp màn hình cảm ứng, cảm biến đo nhịp tim liên tục cùng khả năng phân tích giấc ngủ chuyên sâu.

Nhằm duy trì định vị vòng đeo tay phổ thông và tối ưu hóa thời lượng pin, thiết bị này không hỗ trợ các công nghệ như Wi-Fi, NFC, định vị GPS độc lập, mạng LTE hay chip băng tần siêu rộng UWB.

Galaxy Buds On: Tai nghe dạng kẹp đầu tiên mở bán từ cuối tháng 10

Song song với thiết bị đeo tay, trang hỗ trợ kỹ thuật cho mẫu tai nghe Galaxy Buds On cũng đã được kích hoạt trên hệ thống trực tuyến của Samsung tại Ấn Độ. Dù giao diện hiện mới hiển thị mã định danh sản phẩm mà chưa công bố tên thương mại, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thiết bị đã sẵn sàng trình làng.

Galaxy Buds On cũng sẽ sớm ra mắt

Galaxy Buds On đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Samsung khi là dòng tai nghe dạng kẹp (clip-on) đầu tiên của hãng hướng tới người dùng toàn cầu. Sản phẩm sẽ chính thức mở bán mở màn tại thị trường Nhật Bản vào ngày 27 tháng 10 năm 2026, trước khi công bố lịch trình thương mại cụ thể tại các khu vực khác.