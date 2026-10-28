Samsung chính thức phát hành One UI 9 nền Android 17 cho 4 mẫu Galaxy M56, A35, F17 và M17

Samsung đã chính thức triển khai bản cập nhật One UI 9 ổn định trên nền hệ điều hành Android 17 cho các dòng điện thoại tầm trung gồm Galaxy M56, Galaxy A35, Galaxy F17 và Galaxy M17. Đợt phát hành khởi động tại thị trường Ấn Độ, mang đến gói phần mềm hoàn thiện kèm bản vá bảo mật định kỳ nhằm nâng cấp trải nghiệm vận hành mà không đòi hỏi người dùng phải thay đổi phần cứng.

Chi tiết mã bản dựng và dung lượng nâng cấp phần mềm

Gói cập nhật One UI 9 được phân phối qua giao thức OTA (Over-The-Air) với dung lượng cùng mã phần mềm khác nhau trên từng thiết bị cụ thể. Tùy thuộc vào cấu trúc phần cứng và tình trạng tham gia chương trình thử nghiệm trước đó, kích thước file cài đặt dao động trong khoảng từ 2.2 GB đến 2.7 GB.

Đối với Galaxy A35, phiên bản chưa từng cài đặt các bản beta thử nghiệm trước đó ghi nhận mức dung lượng lớn nhất là 2.7 GB do phải nạp toàn bộ cấu trúc hệ thống mới. Bên cạnh đó, cả bốn sản phẩm đều được bổ sung bản vá an ninh hệ thống tính đến tháng 10 năm 2026, hỗ trợ phòng ngừa các lỗ hổng phần mềm mới phát sinh.

Galaxy M56 nhận bản cập nhật giao diện One UI 9

Những tinh chỉnh cốt lõi và giới hạn trên phân khúc tầm trung

Giao diện One UI 9 tập trung cải thiện tính nhất quán trong tương tác hàng ngày, tái cấu trúc đồ họa và tối ưu luồng xử lý nền giúp máy phản hồi mượt mà hơn. Độ trễ thao tác chuyển đổi ứng dụng được giảm tải rõ rệt, kết hợp tăng cường các cơ chế kiểm soát bảo mật dữ liệu người dùng.

Tuy nhiên, trải nghiệm phần mềm giữa các phân khúc có sự phân hóa kỹ thuật nhất định. Do giới hạn về năng lực vi xử lý và dung lượng RAM so với dòng máy cao cấp, các thiết bị Galaxy dòng A, M và F không thể tích hợp toàn bộ các tính năng đồ họa nặng hoặc tác vụ xử lý chuyên sâu vốn chỉ có trên các phiên bản đầu bảng.

One UI 9 mang đến nhiều tính năng ấn tượng

Việc tiếp tục mở rộng bản nâng cấp Android 17 cho các sản phẩm tầm trung giúp bảo vệ chu kỳ sử dụng thiết bị, cải thiện độ ổn định hệ thống và mang lại giao diện hiện đại cho người dùng phân khúc phổ thông.