Samsung chính thức phát hành One UI 9.0 trên nền tảng Android 17 cho dòng máy Galaxy S25

Samsung đã chính thức phát hành phiên bản One UI 9.0 ổn định xây dựng trên nền tảng Android 17 cho dòng điện thoại Galaxy S25. Đợt phân phối đầu tiên được triển khai trước tiên tại thị trường Hàn Quốc, nhắm tới những người dùng đã tham gia chương trình thử nghiệm trước đó.

Động thái này đưa dòng Galaxy S25 trở thành thế hệ thiết bị thứ hai của nhà sản xuất Hàn Quốc được tiếp cận hệ điều hành mới, chỉ xếp sau dòng Galaxy S26. Việc kết thúc giai đoạn thử nghiệm sớm cho thấy cam kết duy trì hỗ trợ phần mềm nhanh chóng đối với các dòng máy tiền nhiệm.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 9.0 ổn định cho dòng Galaxy S25 tại Hàn Quốc

Chi tiết gói nâng cấp One UI 9.0 ổn định

Bản cập nhật hoàn chỉnh dành cho bộ ba Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra mang số hiệu phần mềm S93xNKSUCDZIF. Đối với những thiết bị nâng cấp từ phiên bản Beta, dung lượng gói tải về ghi nhận ở mức khoảng 500MB.

Dung lượng này tương đối gọn gàng do các thành phần lõi của Android 17 đã được cài đặt sẵn từ các đợt cập nhật thử nghiệm trước. Mục tiêu trọng tâm của gói nâng cấp hoàn thiện là vá các lỗi còn tồn đọng, tinh chỉnh hệ thống và tối ưu hóa hiệu năng vận hành.

Dù đã ra mắt được một năm, bộ ba Galaxy S25, Plus và Ultra vẫn không hề bị bỏ rơi trên chặng đua công nghệ

Thông số kỹ thuật tiêu biểu của Galaxy S25 Ultra

Dưới đây là một số thông số phần cứng cốt lõi trên phiên bản cao cấp nhất của thế hệ thiết bị này:

Lộ trình mở rộng và lưu ý khi nâng cấp

Sau khi hoàn tất cung cấp cho nhóm thử nghiệm và người dùng phổ thông tại Hàn Quốc, bản cập nhật One UI 9.0 dự kiến sẽ đến tay người dùng toàn cầu vào cuối tuần này hoặc tuần tiếp theo, tùy thuộc vào khu vực địa lý và nhà mạng.

Để cài đặt, người dùng có thể truy cập vào mục Cài đặt trên thiết bị, chuyển đến phần Cập nhật phần mềm và chọn Kiểm tra cập nhật. Nhằm hạn chế gián đoạn, thiết bị cần được sạc pin trên 50%, duy trì kết nối mạng Wi-Fi ổn định và thực hiện sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi bắt đầu tiến trình cài đặt hệ điều hành.