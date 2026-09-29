Samsung Chính Thức Phát Hành Bản Cập Nhật One UI 9.0 Ổn Định Dành Cho Galaxy S25 Series

Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật giao diện người dùng One UI 9.0 phiên bản ổn định cho toàn bộ dòng Galaxy S25. Bản nâng cấp phần mềm này được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android 17 mới nhất, chính thức khép lại giai đoạn thử nghiệm Beta và đưa dòng flagship tiền nhiệm trở thành dòng thiết bị thứ hai của hãng được tiếp cận bản cập nhật hoàn chỉnh, chỉ sau thế hệ Galaxy S26.

Lộ trình triển khai và thông số gói cập nhật One UI 9.0

Đợt phân phối đầu tiên của One UI 9.0 đang được Samsung áp dụng tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Nhóm khách hàng tiên phong nhận thông báo cập nhật là những người dùng đã tham gia chương trình One UI 9.0 Beta Program trước đó, trước khi hãng mở rộng phân phối rộng rãi tới toàn bộ người dùng phổ thông tại khu vực này.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 9.0 ổn định cho dòng Galaxy S25 tại Hàn Quốc

Phiên bản phần mềm chính thức có mã hiệu S93xNKSUCDZIF. Đối với các thiết bị chuyển đổi từ bản thử nghiệm Beta lên bản thương mại, dung lượng tải về ghi nhận ở mức xấp xỉ 500MB. Do các thành phần cốt lõi của Android 17 đã được nạp qua các đợt cập nhật trước đó, gói cài đặt này chủ yếu tập trung vào việc khắc phục các lỗi tồn đọng, hoàn thiện các tinh chỉnh hệ thống và tối ưu hóa hiệu năng tổng thể.

Dù đã ra mắt được một năm, bộ ba Galaxy S25, Plus và Ultra vẫn không hề bị bỏ rơi trên chặng đua công nghệ

Thời điểm phát hành quốc tế và lưu ý khi nâng cấp

Việc phát hành One UI 9.0 ổn định cho Galaxy S25 series diễn ra khá bất ngờ khi người dùng dòng Galaxy S26 ở một số thị trường ngoài Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang chờ đợi hệ điều hành mới. Động thái này thể hiện cam kết duy trì vòng đời phần mềm dài hạn của Samsung đối với các dòng thiết bị đầu bảng thế hệ trước.

Tại thị trường quốc tế, bao gồm cả Việt Nam, lịch trình phát hành chính thức dự kiến diễn ra từ cuối tuần này hoặc trong tuần kế tiếp, tùy thuộc vào khu vực và chính sách kiểm duyệt của các nhà mạng viễn thông. Người dùng có thể kiểm tra thủ công bằng cách truy cập Cài đặt, chọn mục Cập nhật phần mềm và nhấn Tải về và cài đặt.

Để đảm bảo quá trình nâng cấp hệ điều hành diễn ra an toàn và không bị gián đoạn, thiết bị cần duy trì mức pin tối thiểu trên 50%, kết nối mạng Wi-Fi ổn định và thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi tiến hành cài đặt.