Samsung chính thức mở rộng bản cập nhật One UI 9.0 cho dòng Galaxy S24 Series tại nhiều thị trường

Samsung vừa chính thức triển khai phiên bản nâng cấp One UI 9.0 hoàn thiện dựa trên hệ điều hành Android 17 cho các thiết bị thuộc dòng Galaxy S24. Bước đi này đánh dấu giai đoạn mở rộng nhanh chóng của hãng công nghệ Hàn Quốc sau khi phát hành phiên bản ổn định đầu tiên tại thị trường quê nhà vào tuần trước.

Lộ trình phân phối và thông tin kỹ thuật của One UI 9.0

Đợt cập nhật tiếp theo hiện được ghi nhận tại hai thị trường lớn gồm khu vực Châu Âu và Ấn Độ. Gói phần mềm mới áp dụng đồng loạt cho toàn bộ dòng sản phẩm bao gồm Galaxy S24, Galaxy S24+ và Galaxy S24 Ultra.

Dòng Galaxy S24 bắt đầu được cập nhật One UI 9

Phiên bản nâng cấp mang số hiệu firmware chính thức là S92xBXXU6EZIF. Ở thời điểm hiện tại, Samsung ưu tiên phân phối trước cho những người dùng đã tham gia chương trình One UI 9.0 Beta Program. Dựa trên chu kỳ phát hành phần mềm tiêu chuẩn của hãng, bản cập nhật sẽ sớm mở rộng tới toàn bộ người dùng thông thường trong thời gian ngắn tiếp theo.

Quy trình kiểm tra cập nhật và khuyến nghị cài đặt

Người dùng sở hữu các thiết bị Galaxy S24 tại các khu vực được hỗ trợ có thể chủ động kiểm tra trạng thái phần mềm trực tiếp từ hệ thống. Quá trình kiểm tra và nâng cấp được thực hiện tuần tự qua các bước:

Mở ứng dụng

Cài đặt

(Settings) trên điện thoại.

Cuộn xuống danh mục bên dưới và chọn

Cập nhật phần mềm

(Software update).

Nhấn vào mục

Kiểm tra bản cập nhật

(Check for updates).

Người dùng Galaxy S24 Series tại Việt Nam có thể nhận bản cập nhật muộn hơn vài tuần

Khi gói cập nhật xuất hiện, thiết bị sẽ tự động tải dữ liệu cần thiết. Sau khi hoàn tất quá trình tải về, người dùng chọn Khởi động lại ngay (Restart now) để hệ thống tiến hành nạp phiên bản mới. Để đảm bảo quá trình cài đặt diễn ra liên tục và an toàn, người dùng cần duy trì mức dung lượng pin tối thiểu từ 30% trở lên trước khi bắt đầu.