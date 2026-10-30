Samsung chi 29 nghìn tỷ won đầu tư quý III, mảng thiết bị lỗ

Ngày 29/10/2026, Samsung Electronics (Hàn Quốc) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026, kết thúc ngày 30/9, với doanh thu đạt 195,3 nghìn tỷ won (KRW), tăng 14% so với quý trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 107,4 nghìn tỷ won, tăng khoảng 20%, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp doanh nghiệp thiết lập kỷ lục về cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động.

Theo Samsung, đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ toàn cầu ghi nhận lợi nhuận hoạt động vượt 100 nghìn tỷ won trong một quý. Kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng bán dẫn, trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tiếp tục gia tăng.

Khối Device Solutions (DS), phụ trách các hoạt động bán dẫn, ghi nhận doanh thu 147,1 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 106,5 nghìn tỷ won. Doanh thu của khối tăng 15% so với quý II, trở thành động lực chính thúc đẩy kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Trong đó, lĩnh vực chip nhớ tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận hoạt động. Samsung cho biết đã đẩy mạnh doanh số bộ nhớ băng thông cao HBM4, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đối với bộ nhớ DRAM và ổ lưu trữ SSD dành cho máy chủ.

Chip nhớ HBM4 của Samsung phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Ảnh: Samsung Electronics.

Nhu cầu hạ tầng AI tăng nhanh trong khi nguồn cung chip nhớ còn hạn chế đã góp phần đẩy giá bán trên nhiều phân khúc sản phẩm. Doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, ưu tiên các dòng chip có giá trị cao phục vụ trung tâm dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng cao.

Trái ngược với kết quả của khối bán dẫn, bộ phận Device eXperience (DX), bao gồm điện thoại thông minh, thiết bị mạng, TV và điện gia dụng, ghi nhận khoản lỗ hoạt động 0,8 nghìn tỷ won dù doanh thu tăng 8% so với quý trước.

Riêng hai mảng Mobile eXperience (MX) và Networks đạt doanh thu kết hợp 37,7 nghìn tỷ won nhưng lỗ hoạt động 0,6 nghìn tỷ won. Samsung cho biết doanh thu được hỗ trợ bởi việc ra mắt các mẫu điện thoại cao cấp mới, trong đó có thiết bị màn hình gập. Tuy nhiên, áp lực chi phí linh kiện tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.

Đối với hai mảng màn hình hiển thị Visual Display (VD) và điện gia dụng Digital Appliances (DA), doanh thu kết hợp đạt 13,9 nghìn tỷ won, trong khi lỗ hoạt động 0,2 nghìn tỷ won.

Hoạt động kinh doanh TV chịu tác động khi nhu cầu giảm sau các sự kiện thể thao lớn, đồng thời chi phí gia tăng. Mảng điện gia dụng cũng gặp áp lực từ giá nguyên vật liệu và chi phí logistics, dù doanh nghiệp tăng cường bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp và phát triển mô hình thuê bao.

Ở chiều ngược lại, Samsung Display Corporation (SDC) ghi nhận doanh thu 8 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 1,1 nghìn tỷ won, nhờ nhu cầu đối với màn hình cao cấp trên thiết bị di động và sự mở rộng của thị trường màn hình chơi game.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, điểm đáng chú ý trong báo cáo lần này là quy mô chi đầu tư vốn (CapEx) tăng mạnh.

Các mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy Z thế hệ 2026 của Samsung. Mảng thiết bị DX ghi nhận lỗ hoạt động trong quý III. Ảnh: Samsung Electronics.

Samsung công bố tổng chi đầu tư trong quý III đạt 29 nghìn tỷ won, tăng 12,2 nghìn tỷ won so với quý trước và tăng 19,8 nghìn tỷ won so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, khối bán dẫn DS chiếm 27,2 nghìn tỷ won, còn Samsung Display được phân bổ 1,1 nghìn tỷ won.

Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, tổng chi đầu tư của tập đoàn đạt 56,9 nghìn tỷ won, tăng 24,7 nghìn tỷ won so với cùng kỳ. Riêng khối DS đã sử dụng 52,8 nghìn tỷ won, trong khi Samsung Display ghi nhận 2,4 nghìn tỷ won.

Samsung dự kiến tổng chi đầu tư cả năm 2026 đạt khoảng 84,4 nghìn tỷ won, trong đó 76,8 nghìn tỷ won dành cho hoạt động bán dẫn và 3,9 nghìn tỷ won dành cho màn hình. Đây là kế hoạch đầu tư cả năm, không phải số vốn đã thực chi.

Phần lớn nguồn vốn được định hướng cho việc xây dựng các nhà máy mới, mở rộng hạ tầng sản xuất chip và nâng cấp dây chuyền hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu AI và điện toán hiệu năng cao (HPC).

Trong lĩnh vực gia công bán dẫn, Samsung cho biết hoạt động kinh doanh đã cải thiện nhờ doanh số tăng đối với các sản phẩm liên quan đến HBM và chip sản xuất trên tiến trình tiên tiến. Doanh nghiệp tiếp tục giành được các đơn hàng ở công nghệ 2 nm, đồng thời kỳ vọng nhà máy mới tại Taylor, Texas (Mỹ) bắt đầu hoạt động trong năm 2027.

Samsung nhận định nhu cầu đầu tư hạ tầng AI có thể tiếp tục tăng trong năm tới, kéo theo nhu cầu lớn đối với chip nhớ HBM, DRAM máy chủ và các sản phẩm lưu trữ hiệu năng cao. Tuy nhiên, những dự báo này phản ánh triển vọng do doanh nghiệp đưa ra, chưa phải kết quả kinh doanh thực tế.

Về chính sách cổ đông, Samsung công bố tổng cổ tức tiền mặt quý III đạt 30 nghìn tỷ won. Doanh nghiệp ước tính tổng giá trị hoàn trả cho cổ đông trong năm 2026 khoảng 90–110 nghìn tỷ won, với kế hoạch cuối cùng dự kiến được Hội đồng quản trị xem xét vào cuối tháng 1/2027.

Kết quả quý III cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các lĩnh vực kinh doanh của Samsung. Trong khi bán dẫn hưởng lợi lớn từ nhu cầu AI và tiếp tục thu hút vốn đầu tư, các mảng điện thoại, thiết bị mạng, TV và điện gia dụng vẫn đối mặt với áp lực lợi nhuận. Khả năng cải thiện hiệu quả hoạt động của khối thiết bị, cùng hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư bán dẫn, sẽ là những yếu tố đáng theo dõi trong các quý tiếp theo.